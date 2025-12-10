Martín Redrado, sobre el dólar: "Hay que liberar el tipo de cambio y aplicar políticas anticíclicas" Por Nazarena Lomagno + Seguir en









En un evento previo a la conferencia del Premio Nobel de Economía Robert Merton, el expresidente del BCRA valoró el ajuste fiscal pero advirtió por las trabas vigentes en el mercado y la volatilidad de los flujos financieros. Sostuvo que el desafío es aportar previsibilidad al esquema macro.

Martín Redrado en el aniversario número 30 de la Fundación Capital.

Martín Redrado, expresidente del Banco Central, aseguró que la Argentina debe ir a un camino donde “no se discutan bandas cambiarias”, sino la eliminación de restricciones con tipo de cambio libre. Lo hizo previo a la conferencia del Premio Nobel de Economía Robert C. Merton, en el marco del aniversario número 30 de la Fundación Capital.

En el Salón de los Jardines del hotel Marriot, el economista celebró que el gobierno de Javier Milei haya dado “un paso muy importante en materia fiscal”, considerando que el país se compone de “una historia de exceso de gasto y endeudamiento” que “se está remediando”, según el director de la organización.

Asimismo, advirtió que continúan las restricciones en el mercado cambiario, y que incluso aumentaron previo a la licitación del Bonar 2029N. “Argentina debe discutir la eliminación de restricciones y un tipo de cambio libre con políticas anticíclicas que permita administrar los flujos internacionales”, enfatizó Redrado frente a más de 100 invitados.

Es por eso que el economista entiende que el principal desafío del país continúa siendo la administración de flujos de capitales financieros que “ingresan y salen con gran velocidad”.

Para alcanzarlo, serán necesarias políticas económicas anticíclicas en épocas de salida de capitales, para dar “mayor previsibilidad en materia cambiaria”, aunque reconoció que ha habido acumulación de reservas pero solo por “vaivenes”.