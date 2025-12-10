SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de diciembre 2025 - 19:30

Prepará tus dólares: la plataforma que regresó a Argentina y promete competir con Temu

El tercer gigante que viene a competir con las tiendas online importadoras por excelencia a nuestro país.

Una nueva opción para importar y ahorrar en dólares.

Imagen: Freepik

Muchos argentinos volvieron a mirar sus ahorros en dólares para hacer compras en el exterior. Tras la liberalización de importaciones y el auge de las plataformas digitales, varias compañías como Shein y Temu ganaron presencia en el país. Ahora, otra gigante del comercio electrónico asiático se suma a la competencia: Shopee.

En su primer paso en 2022 estuvo activa por sólo nueve meses, pero ahora, en un contexto mucho más favorable, vuelve con fuerza. Al igual que Shein y Temu, Shopee se suma al boom del comercio electrónico internacional que muchos argentinos aprovechan gracias a un tipo de cambio “ventajoso”.

La nueva tienda online que viene a competir con Shein y Temu con sus ofertar para gastar menos dólares.

Shopee: la revancha de la plataforma de Singapur

Shopee, empresa originaria de Singapur, anunció que relanzará su operación en Argentina este mes. Su estrategia incluye descuentos de hasta un 30%, envíos gratis sin mínimo obligatorio en la primera compra, y cupones de 10 % a 20 %, lo que podría atraer a quienes buscan ahorrar dólares frente a las opciones locales.

La oferta será amplia: abarca desde moda, calzado y accesorios hasta electrónica, muebles, artículos para el hogar, juguetes, gadgets, deportes, artículos para bebés, mascotas y más, muchas de las categorías que ya dominan Shein y Temu. Con su regreso, Shopee no solo pretende competir con los gigantes chinos, sino también desafiar a plataformas locales que sienten el impacto de las importaciones puerta a puerta.

Cuánto crecieron las compras al exterior

El fenómeno no es menor: en octubre de 2025, las compras realizadas a través de plataformas online batieron un récord histórico, con más de 4.000 paquetes ingresando al país.

Las importaciones del mes sumaron aproximadamente US$ 1.194 millones (un incremento interanual del 48,8 %), impulsadas en gran parte por envíos vía courier y plataformas digitales, que registraron un alza del 237 %.

