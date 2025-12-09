Luis Caputo, sobre la falta de reservas: "Queremos que la compra de dólares sea lo más barata posible" + Seguir en









El ministro de Economía dijo, además, que apuesta a que el ingreso de divisas sea aportado por la cuenta financiera, es decir, por la vía de la deuda o las inversiones.

Luis Caputo justificó la falta de acumulación de reseras y ratificó la continuidad de las bandas del dólar.

Luis Caputo justificó este martes la falta de acumulación de reservas que le achaca buena parte de la city al Gobierno. "Queremos que sea lo más barata posible", planteó en referencia a que solo comprarán dólares en la medida en que se recupere la demanda de dinero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El ministro de Economía participó esta mañana de una charla organizada por el Grupo IEB junto a su fundador y presidente, Juan Ignacio Abuchdid.

"Los gobernadores saben que, más allá de lo difícil que es sacarme plata, les doy una mano siempre que puedo", dijo respecto de su mayor involucramiento en aspectos de la política. Y sostuvo que "es importante que salga el presupuesto y, sobre todo, las leyes. Las reformas que estamos mandando son la esencia de hacia dónde queremos ir".

Luis Caputo, las reservas y el dólar Caputo aseguró que el FMI no los va a forzar a flotar y que, por ende, no saldrán "a comprar dólares como locos". "Eso no va a ser así ni mucho menos", enfatizó. Y recalcó que no se va a salir del esquema de bandas y que incluso eso ya está consensuado con el Fondo. "Es muy pretencioso querer flotar de un día para el otro en un país que todavía tiene volatilidad política", agregó.

Insistió en que solo comprarán reservas en la medida en que aumente la demanda de dinero para no generar una suba del dólar artificial ni emitir pesos que no van a ser demandados y que tendrían que esterilizarse con pasivos remunerados: "Queremos que la compra de dólares sea lo más barata posible".

En ese sentido, reiteró que, según sus proyecciones, podría comprar entre u$s7.000 millones y u$s21.000 millones en función de cómo evolucione la demanda de dinero el próximo año, siempre que haya la oferta de dólares suficiente. Y aclaró que considera que la deuda y, eventualmente, la inversión serían las aportantes de divisas: "Creemos que la cuenta financiera de la balanza de pagos será la fuente principal de oferta de dólares". Nota en desarrollo.-