Furor por el oro, intacto: los ETFs encadenan seis meses de entradas y marcan nuevos máximos históricos

Cuando aún resta un mes para cerrar el año los fondos ETF de oro globales siguen recibiendo inversiones y así en noviembre registran entradas durante seis meses consecutivos, liderados por Asia. Esto no solo redundó en un aumento de las inversiones totales bajo gestión marcando nuevos récords, sino que también las tenencias subieron al nivel más alto de la historia para un cierre de mes . Veamos más detalladamente el panorama de los ETF de oro.

•Según relevamientos privados que incluyen a Bloomberg, Nasdaq, COMEX, la ICE, el WGC, la Bolsa de Oro de Shanghái, Bolsa de Futuros de Shanghái, proveedores de ETF, Bolsa de Materias Primas de la India, la Bolsa de Oro y Materias Primas de Dubái, el Japan Exchange Group, la Bolsa de Futuros de Tailandia, y las bolsas de Estambul, Malasia, y de Corea, entre otros, los ETF globales de oro con respaldo físico registraron su sexto flujo de entrada mensual consecutivo, sumando u$s5.200 millones en noviembre . Si bien los flujos se redujeron en comparación con los meses anteriores, se sitúan muy por encima del promedio mensual de 2024 de u$s292 millones.

Los activos totales bajo gestión alcanzaron los u$s530.000 millones , (casi equivalentes al PIB de Argentina) lo que implica un aumento del 5,4% mensual, marcando otro máximo mensual, gracias a las continuas entradas y al mayor precio del oro. Por su parte, las tenencias aumentaron un 1% hasta las 3.932 toneladas , es también el valor más alto para un cierre de mes. Cabe destacar que las entradas globales de ETF de oro siguen camino de alcanzar su año más sólido de la historia .

De acuerdo a los expertos, la tendencia de noviembre se debió principalmente a Asia, donde los inversores continuaron comprando ETF de oro a buen ritmo. Las entradas de capital en Norteamérica se desaceleraron significativamente a partir de octubre, mientras que la demanda europea se volvió positiva.

En cuanto al panorama regional cabe señalar que la racha de entradas de capital en Norteamérica se prolongó por seis meses , sumando u$s1.000 millones en noviembre. Los flujos fueron relativamente moderados en comparación con las compras récord de los meses anteriores, lo que refleja las fuerzas compensatorias que han moldeado la confianza de los inversores en ETFs de oro.

Para los analistas fueron los siguientes factores, entre otros, los que han impulsado la compra de ETFs de oro en la región: El precio del oro, con tendencia alcista, terminó el mes con una ganancia del 4,5%; hacia fines de mes, las expectativas de los inversores de un recorte de la Fed se intensificaron, ya que los indicadores de inflación más débiles brindaron tranquilidad; los riesgos geopolíticos resurgieron en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

oro-inversion.jpg Depositphotos

Mientras que las entradas fueron parcialmente compensadas por las salidas, influenciadas por: el enfriamiento de las expectativas de los inversores (durante la mayor parte de noviembre) de un recorte de la Fed en diciembre en medio de datos económicos resilientes y actas agresivas de la Fed; las tensiones geopolíticas disminuyeron a principios de mes debido al progreso hacia la paz en Ucrania; y además, con las fluctuaciones del mercado de valores, es posible que los inversores locales hayan buscado cubrir pérdidas en otras áreas vendiendo ETF de oro y beneficiándose de su amplia liquidez y sólido rendimiento acumulado hasta la fecha, lo que también limitó las entradas de capital del mes.

Por su parte, los flujos de capital europeos pasaron de negativos a positivos, alcanzando los u$s978 millones en noviembre. La debilidad de la renta variable y la fortaleza del precio del oro en moneda local contribuyeron a este cambio, con el Reino Unido y Alemania liderando las entradas de capital en la región. En el Reino Unido, se espera que los planes fiscales del Presupuesto de Otoño (boreal), anunciados a finales de noviembre, alivien la presión inflacionaria del país y potencialmente afecten al crecimiento, lo que aumenta las expectativas de los inversores de nuevos recortes por parte del Banco de Inglaterra y también impulsa el interés local en el oro.

Mientras que los fondos asiáticos atrajeron u$s3.200 millones en noviembre, lo que marcó la tercera entrada mensual consecutiva en la región. Una vez más, los inversores chinos lideraron la región, aportando u$s2.200 millones. La debilidad del mercado bursátil, el repunte del precio del oro y las tensiones geopolíticas impulsaron la inversión en ETF de oro en China y Japón. Se especula con que la recién anunciada reforma del IVA en China podría haber impulsado aún más los flujos, ya que los compradores de joyas con motivos de inversión recurrieron a los ETF de oro para evitar el impuesto adicional. Por su parte, India registró entradas por sexto mes consecutivo, impulsada por el atractivo rendimiento del precio local del oro. También cabe mencionar que, aunque aún no se ve reflejado completamente en los de datos, Corea del Sur ha mostrado un fuerte interés en el oro, ya que los inversores locales buscan coberturas frente a la volatilidad del mercado bursátil.

Los fondos en otras regiones sufrieron una leve pérdida de u$s38 millones el mes pasado debido a que las entradas de Australia (+u$s12 millones) no pudieron compensar las salidas de Sudáfrica (-u$s53 millones).

ETFs de oro: volumen de operaciones

Otros datos que merecen destacarse de lo visto el mes pasado, es que, pese a todo, el volumen de operaciones en el mercado del oro se redujo, promediando u$s417.000 millones, lo que es un 26% menos que el récord de octubre. No obstante, el volumen global de oro se mantiene muy por encima del promedio de 2024 de u$s232.000 millones diarios. Con la disminución de la volatilidad del precio del oro durante el mes, todos los sectores experimentaron una desaceleración de la actividad, reconocen los operadores.

En términos de tonelaje, la liquidez del mercado global del oro promedió 3.167 toneladas diarias en noviembre (-26% mensual), un 6% más que el promedio de 2024. Todos los segmentos del mercado del oro experimentaron una actividad comercial más baja durante el mes y la negociación global de ETF de oro también se redujo notablemente, un 50%, hasta las 63 toneladas.