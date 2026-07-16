Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 16 de junio

El dólar oficial rebotó este miércoles 15 de julio, luego de tres jornadas en baja, mientras que los paralelos cerraron en línea con el mercado mayorista. Por otro lado, el riesgo país está a un paso de quebrar los 400 puntos básicos, y las acciones argentinas se recuperaron con subas de hasta 6,6%. Los inversores siguen de cerca la escalada de tensión bélica en el estrecho de Ormuz.
El Gobierno abrió una investigación por presunto dumping de torres eólicas importadas desde China
La medida alcanza a torres eólicas industriales de acero y sus partes originarias de la República Popular China. La investigación se inició tras una denuncia de un fabricante local y ante la existencia de pruebas de presunta amenaza de daño para la producción nacional.