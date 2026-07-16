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16 de julio 2026 - 10:25

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 16 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial rebotó este miércoles 15 de julio, luego de tres jornadas en baja, mientras que los paralelos cerraron en línea con el mercado mayorista. Por otro lado, el riesgo país está a un paso de quebrar los 400 puntos básicos, y las acciones argentinas se recuperaron con subas de hasta 6,6%. Los inversores siguen de cerca la escalada de tensión bélica en el estrecho de Ormuz.

Este viernes, INDEC informará sobre el Sistema de Índices de precios mayoristas (SIPM) de junio. En el plano internacional, se conoce el dato de inflación de la zona euro.

El Gobierno abrió una investigación por presunto dumping de torres eólicas importadas desde China

La medida alcanza a torres eólicas industriales de acero y sus partes originarias de la República Popular China. La investigación se inició tras una denuncia de un fabricante local y ante la existencia de pruebas de presunta amenaza de daño para la producción nacional.

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EEUU impone aranceles del 25% a productos importados desde Brasil

Productos como café y carne vacuna estarían exentos, mientras que otros como el etanol quedarían sujeto a el arancel, con entrada en vigor el 22 de julio. El gobierno brasileño rechazó los aranceles y advirtió sobre medidas de protección.

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El dólar se mantiene a más de $300 del techo de la banda: qué espera el mercado para agosto

El tipo de cambio oficial avanzó 0,2% y puso fin a tres ruedas consecutivas de bajas, aunque continúa por debajo de los niveles de comienzos de mes.

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Wall Street celebró los beneficios de BlackRock, que saltaron 5% en el último trimestre

Los ingresos netos de largo plazo de BlackRock alcanzaron los u$s199.000 millones en el segundo trimestre, acelerándose desde los u$s136.000 millones.

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Aseguran que la inflación no habría quebrado el 2% en junio con el nuevo IPC

Aunque la inflación de junio bajó al 1,9% según el INDEC, las consultoras advierten que con canastas actualizadas seguiría arriba del 2% y advierten por nuevas presiones al alza.

Por Solange Rial

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La industria usó apenas el 58,4% de su capacidad instalada en mayo: cuáles fueron los sectores más golpeados

El indicador del INDEC retrocedió al 58,4% en mayo, por debajo del nivel de un año atrás. La baja acompañó la caída del 5,7% de la producción industrial, con la metalmecánica y la industria automotriz entre los sectores más afectados.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 16 de julio

El dólar oficial minorista cotiza a $1.445 para la compra y a $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.497,61 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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