Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 16 de junio

El dólar oficial rebotó este miércoles 15 de julio, luego de tres jornadas en baja, mientras que los paralelos cerraron en línea con el mercado mayorista. Por otro lado, el riesgo país está a un paso de quebrar los 400 puntos básicos, y las acciones argentinas se recuperaron con subas de hasta 6,6%. Los inversores siguen de cerca la escalada de tensión bélica en el estrecho de Ormuz.