Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 15 de julio

El dólar oficial bajó el martes 14 de julio, mientras que los paralelos cerraron en línea con el mercado mayorista. Por otro lado, el riesgo país subió hasta los 410 puntos básicos y las acciones argentinas se recuperaron con subas de hasta 3%. Los inversores siguen de cerca la escalada de tensión bélica en el estrecho de Ormuz.

La inflación de junio perforó el 2% y se ubicó en el 1,9%, mientras que el IPC de EEUU se moderó más de lo previsto en junio, con una suba interanual del 3,5% frente al 4,2% de mayo.

Este miércoles, INDEC publicará Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (UCII) de mayo. Además, el Tesoro llevará a cabo la primera licitación de julio. En el mercado internacional, se esperan los balances de ASML, Johnson & Johnson, Morgan Stanley y BlackRock.