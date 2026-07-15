Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 15 de julio

El dólar oficial bajó el martes 14 de julio, mientras que los paralelos cerraron en línea con el mercado mayorista. Por otro lado, el riesgo país subió hasta los 410 puntos básicos y las acciones argentinas se recuperaron con subas de hasta 3%. Los inversores siguen de cerca la escalada de tensión bélica en el estrecho de Ormuz.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 15 de julio
El dólar oficial minorista cotiza a $1.445 para la compra y a $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.500,76 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.