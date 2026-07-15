Victoria Villarruel calienta la previa contra Inglaterra: "Jugamos contra los piratas usurpadores"

Victoria Villarruel salió a calentar la previa de la semifinal del Mundial 2026 de la FIFA entre Argentina e Inglaterra en redes sociales al advertir que "no es un partido más". Lejos de cualquier postura diplomática, la vicepresidenta advirtió que "jugamos contra los piratas usurpadores" y que "hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro".

La compañera de fórmula de Javier Milei salió así a diferenciarse de la postura del Gobierno que, a través de Alejandra Monteoliva , había emparentado el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas a un mensaje político o una provocación que no podría estar presente dentro del estadio de Atlanta donde hoy se definirá al segundo finalista del Mundial de la FIFA.

"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!" , fue el posteo del martes por la noche de Villarruel en redes sociales.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió durante una entrevista al operativo de seguridad que fue coordinado junto con las autoridades estadounidenses y advirtió que no podrán ingresara la cancha "carteles, banderas o mensajes provocativos". "Está prohibido el ingreso de elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político o racial. No van a poder ingresar banderas o carteles con ese contenido", aseguró Monteoliva en referencia a banderas o remeras con la imagen de las islas o cualquier tipo de referencia al legitimo reclamo de soberanía que es una política de Estado de la Argentina.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque…

Villarruel, sin mencionarla, salio a cruzarla en redes sociales, asegurando que no iba a "ser políticamente correcta ni pecho frío" en relación a la causa Malvinas. En abril del 2025, en un nuevo aniversario de la guerra, Javier Milei desconoció el reclamo histórico de la soberanía argentina sobre las Islas, sostenido ante Naciones Unidas desde 1965 y, por cadena nacional, avaló la posición inglesa del supuesto derecho a la autodeterminación de los kelpers . En aquel discurso en el cenotafio de la Plaza San Martín, el Presidente aseguró que "cuando la Argentina sea una potencia", los "malvinenses decidan votarnos con los pies" y "prefieran ser argentinos sin que ni siquiera haga falta la disuasión o el convencimiento para lograrlo".

MALVINAS ARGENTINAS: UN RECLAMO IMPOSIBLE DE OCULTAR



Repudiamos el aval de la Ministra @AleMonteoliva a la prohibición de visibilizar el reclamo de soberanía argentina sobre Malvinas en el partido Argentina-Inglaterra.

Ministra: la soberanía sobre Malvinas no es un “mensaje… pic.twitter.com/ts7SncMXlZ — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) July 14, 2026

La restricción de cualquier imagen o reclamo de soberanía sobre las Malvinas en el Mundial fue ratificada por Monteoliva luego de una reunión en el Centro Internacional de Cooperación Policial en Virginia junto al FBI, despertó también el repudio de otros dirigentes de la oposición. El diputado Esteban Paulón Paulón presentó incluso un proyecto de resolución contra esa medida. “Repudiamos el aval de la ministra Monteoliva a la prohibición de visibilizar el reclamo de soberanía argentina sobre Malvinas en el partido Argentina-Inglaterra”, dijo al anunciar esa iniciativa. “La soberanía sobre Malvinas no es un ‘mensaje político’, es un mandato constitucional irrenunciable. Además ratificamos el derecho ciudadano a visibilizar esta causa histórica en todo lugar y contexto”, agregó.

Victoria Villarruel, contra Francia

No es el primer conflicto diplomático que Villarruel desata en el gobierno por temas futbolísticos. En julio de 2024, Karina Milei debió reunirse con el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, para transmitirle las disculpas de la Casa Rosada por los dichos de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien calificó al país europeo de "colonialista".

La vicepresidenta había publicado en sus redes sociales un polémico mensaje de "apoyo" al jugador de la Selección argentina, Enzo Fernández, luego de ser tildado de "racista" por pronunciar supuestos cánticos xenófobos contra miembros del combinado que dirige Didier Deschamps. “Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo", dijo y agregó: "Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad”.