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15 de julio 2026 - 07:50

Selección argentina, EN VIVO: la jornada del miércoles 15 de julio en el Mundial 2026

La Selección argentina se enfrenta a Inglaterra en Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026.

La Selección argentina se enfrenta a Inglaterra en Atlanta por un lugar en la final del Mundial 2026.

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El equipo de Lionel Scaloni buscará meterse en la definición del Mundial ante Inglaterra. España ya espera en la final tras eliminar a Francia.

La Selección argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por una de las semifinales del Mundial 2026 con el objetivo de conseguir el pase a una nueva final. El encuentro se disputará desde las 16:00 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y definirá al rival de España en la gran definición.

El entrenador Lionel Scaloni dejó abierta la posibilidad de introducir modificaciones respecto al equipo que venció a Suiza en los cuartos de final. Durante la última práctica repartió pecheras entre los habituales titulares y algunos futbolistas que pelean por un lugar en el once inicial, por lo que la formación recién se confirmará horas antes del partido.

El ganador del cruce entre la Albiceleste e Inglaterra se medirá con España en la final del certamen. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente consiguió la clasificación tras imponerse por 2-0 sobre Francia, por lo que espera rival para la definición del Mundial.

Los posibles cambios de Lionel Scaloni

La Selección argentina completó este martes el último entrenamiento en Atlanta de cara a la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra. Lionel Scaloni probó distintos nombres, esquemas y diferentes posibilidades sin dar pistas del once titular.

Con una presencia récord de la prensa con más de 500 periodistas acreditados de todo el mundo, Argentina se entrenó bajo la lluvia en el predio de Atlanta United. La jornada comenzó en el gimnasio con trabajos físicos.

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Lionel Scaloni confirmó que analiza hacer cambios para jugar contra Inglaterra: "El equipo está por delante"

El entrenador argentino, Lionel Scaloni, habló este martes una conferencia en la antesala de la semifinal que Argentina disputará frente a Inglaterra. Con las dudas sobre los nombres que podrían meterse en el equipo, el técnico dijo tener confirmado el once pero admitió que podrían haber modificaciones con respecto a las anteriores formaciones.

"El equipo lo tengo confirmado", dijo al comenzar la rueda de prensa desde el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde tendrá lugar el choque mundialista de este miércoles desde las 16hs. Sin embargo, evitó dar a conocer los jugadores que saldrán a la cancha en busca de la final y reconoció que no repetirá el equipo. "Podríamos hacer algún cambio pensando en hacerle daño al rival", expresó.

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