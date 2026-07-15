Selección argentina, EN VIVO: la jornada del miércoles 15 de julio en el Mundial 2026

Los posibles cambios de Lionel Scaloni

La Selección argentina completó este martes el último entrenamiento en Atlanta de cara a la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra. Lionel Scaloni probó distintos nombres, esquemas y diferentes posibilidades sin dar pistas del once titular.

Con una presencia récord de la prensa con más de 500 periodistas acreditados de todo el mundo, Argentina se entrenó bajo la lluvia en el predio de Atlanta United. La jornada comenzó en el gimnasio con trabajos físicos.

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