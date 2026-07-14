La inflación se desaceleró al 1,9% en junio, con una fuerte moderación de alimentos

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La inflación perforó finalmente el 2% en junio tras 10 meses de sostenerse arriba de ese nivel clave, con una fuerte desaceleración del rubro de alimentos y bebidas (+1,3%), según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En el primer semestre, el índice de precios al consumidor (IPC) acumuló un alza de 16,8%, mientras que la variación interanual subió al 33,5%.

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"Es clave la dinámica de alimentos y bebidas (+1,3%). Registró la variación mensual más baja desde junio de 2025 y en Transporte (+1,6%) se observa también una fuerte desaceleración", enfatizó Pedro Martínez Gerber, economista de PxQ, en diálogo con Ámbito. El desempeño de este rubro clave se explicó por la estabilidad del precio de la carne, y que si bien hubo un aumento de verduras, fue compensado por la baja de frutas.

La inflación Núcleo, que mide la evolución de los precios excluyendo los componentes estacionales y los regulados, se desaceleró del 1,9% al 1,6%, tras las subas vinculadas al pan, medicamentos y alquileres y gastos conexos. Mientras que los precios Estacionales (3,4%) presentaron el mayor incremento debido al aumento en verduras y en turismo por el comienzo de las vacaciones de invierno, apenas compensado por la caída en frutas. Los Regulados escalaron un 2,3% tras las subas en las boletas de electricidad y el transporte público, sobre todo en AMBA.

Los aumentos más destacados fueron los de Recreación y cultura (+4,2%), en medio de la temporada invernal y como consecuencia del aumento en paquetes turísticos, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%). Como ya había anticipado Ámbito, el aumento responde, más allá de los gastos de alquiler, al incremento salarial y el bono de encargados de edificios, que repercuten directamente en las expensas y costos de vivienda.

Aerolíneas Argentinas es una de las líneas aéreas que participa de la asociación ALTA. Y encabeza la recuperación del mercado aerocomercial de Argentina. En las regiones del Gran Buenos Aires (GBA), Noreste y Patagonia el rubro con mayor incidencia fue en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, por aumentos registrados en electricidad y alquileres. Además, en Noreste, aumentó el gas en garrafa, y en GBA las expensas. En la zona Pampeana, Noroeste y Cuyo, la división con mayor incidencia fue alimentos y bebidas no alcohólicas.

Noticia en desarrollo.-

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