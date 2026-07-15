El BCRA aflojó las compras de dólares tras el récord en varios años, pero ya sumó u$s1.175 millones en julio

La autoridad monetaria adquirió u$s73 millones y elevó el saldo comprador de julio a u$s1.175 millones. Así, las reservas brutas bajaron u$s94 millones hasta u$s48.593 millones, mientras el mercado siguió analizando la operación en bloque que explicó el salto de la rueda previa.

El BCRA moderó las compras tras la rueda récord, pero sostuvo un saldo positivo en el mercado oficial y mantuvo las reservas por encima de u$s48.000 millones.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este miércoles 15 de julio, aunque redujo el ritmo después de la rueda récord del día anterior. En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s73 millones , en una jornada con un volumen operado de u$s572 millones , por lo que absorbió el 13% del total negociado en el mercado oficial.

De esta manera, el BCRA elevó el saldo comprador de julio a u$s1.175 millones y las compras acumuladas en 2026 alcanzaron los u$s12.350 millones . Además, la autoridad monetaria encadenó 127 ruedas consecutivas con saldo positivo, en una dinámica que todavía muestra acumulación de divisas, aunque con una intervención bastante menor a la registrada el martes.

El dato confirmó una moderación tras la compra de u$s532 millones, la mayor desde 2022 y también la más alta de la actual gestión. Aun así, el promedio diario de compras de julio se ubicó en u$s131 millones , por encima del registro de junio, que había sido de u$s68 millones, y cerca del promedio de mayo, cuando había alcanzado los u$s137 millones.

En paralelo, las reservas internacionales brutas bajaron u$s94 millones y finalizaron en u$s48.593 millones. Así, el stock se mantuvo por encima de los u$s48.000 millones, aunque volvió a quedar algo más lejos del umbral de u$s49.000 millones que había alcanzado la semana pasada.

La evolución de las reservas se dio en una rueda con valuación mixta. El oro retrocedió 0,14%, mientras que las principales monedas mostraron movimientos dispares frente al dólar. El euro avanzó 0,38%, la libra subió 1,09% y el yuan se apreció 0,02%, mientras que el yen se depreció 0,03%.

La compra récord habría sido una operación en bloque

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) pusieron el foco en la rueda anterior, cuando el BCRA compró u$s532 millones en el mercado oficial. Según la sociedad de bolsa, la operación representó el 105,8% del volumen operado en el segmento spot T+0 de A3 Mercados, una señal que consideró compatible con una operación en bloque.

Aunque no hubo confirmación oficial, PPI señaló que en el mercado circularon versiones que vincularon esa compra con la liquidación de una colocación de deuda corporativa. La hipótesis, según la firma, luce plausible porque las empresas que emiten deuda en moneda extranjera deben liquidar esos fondos antes de recuperar acceso al mercado oficial, algo que suele ocurrir dentro de la ventana de 180 días.

En ese sentido, la sociedad de bolsa recordó que las colocaciones corporativas acumulan u$s10.900 millones en lo que va del año, con enero como uno de los meses de mayor actividad de la era Milei, con emisiones por u$s3.101 millones. Además, PPI remarcó que, a fines de abril, todavía quedaba pendiente de liquidación cerca del 29% de las emisiones de los seis meses previos.

Con la operación de la rueda previa, las compras acumuladas de julio habían alcanzado u$s1.102 millones, de las cuales u$s812 millones se concentraron en apenas dos ruedas. Por eso, PPI destacó que julio pasó rápidamente de mostrar un ritmo débil de acumulación a ubicarse cerca de los mejores meses del programa.

El mayorista rebotó, pero siguió lejos del techo de la banda

En el frente cambiario, el dólar mayorista subió 0,20% y cerró en $1.474,5 para la venta. Con este valor, la cotización quedó 21,14% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.814,21.

Entre los dólares financieros, el MEP avanzó 0,40% hasta $1.514,11, mientras que el contado con liquidación bajó 0,30% y terminó en $1.553,35. En tanto, el dólar blue subió 0,66% y cerró en $1.530. Así, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 3,76%, mientras que el canje cerró en 2,59%.

Futuros y tasas: volvió a subir el interés abierto

En futuros, la curva mostró una variación promedio positiva de 0,05%. Julio subió 0,14%, agosto avanzó 0,10%, octubre ganó 0,06% y diciembre trepó 0,15%, mientras que algunos contratos de 2027 registraron bajas marginales.

Con estos movimientos, la tasa implícita de julio quedó en 1,10% mensual, equivalente a 13,15% anualizado, mientras que la de agosto se ubicó en 1,56% mensual, o 18,70% anualizado. En paralelo, el volumen operado en futuros subió de u$s786 millones a u$s1.248 millones y el interés abierto aumentó de u$s3.946 millones a u$s4.221 millones.

En pesos, la TAMAR avanzó de 22,44% a 22,63%, mientras que la BADLAR subió de 20% a 21,31%. En este contexto, el mercado seguirá monitoreando si la combinación de tasas más altas, dólar mayorista contenido y mayor interés abierto en futuros refleja una demanda de cobertura todavía elevada.

Así, la rueda dejó una señal menos excepcional que la del martes, pero todavía positiva para el BCRA. El Central compró menos, aunque sostuvo el saldo comprador, mantuvo un promedio mensual alto y conservó reservas por encima de u$s48.000 millones. El desafío, ahora, será comprobar si la acumulación de julio puede sostenerse más allá de operaciones puntuales de liquidación corporativa.