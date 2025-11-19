Nvidia vuela en Wall Street tras proyectar ingresos récord y se aplaca temor sobre una burbuja de IA

Las acciones de Nvidia -la empresa de mayor capitalización bursátil del mundo- vuelan en Wall Street después de reportar un salto interanual del 65% en sus ganancias del tercer trimestre. Además, la compañía anticipó que los ingresos del cuarto trimestre superarán las previsiones de los analistas, un guiño que contribuye a descomprimir los temores sobre una posible burbuja en torno al furor por la inteligencia artificial (IA).

Los papeles de Nvidia trepan 5,1% en el aftermarket de Wall Street , luego de que la compañía revelara sus proyecciones para fin de año, que no solo superaron las expectativas del mercado sino también las estimaciones más optimistas. El gigante tecnológico anticipa una demanda acelerada de sus chips de IA por parte de los grandes proveedores de servicios en la nube, en medio de un clima de creciente cautela entre los inversores, según informó Reuters.

Las ventas en el segmento de centros de datos, la mayor parte de los ingresos de Nvidia, crecieron hasta los u$s51.200 millones en el trimestre finalizado al 26 de octubre , pese a que los analistas esperaban ventas por u$s48.620 millones. Asimismo, la empresa más valiosa del mundo anunció potenciales ventas de u$s65.000 millones en el cuarto trimestre fiscal, con un margen de error cercano 2%, frente a la estimación media de los analistas de u$s61.660 millones, según datos de LSEG.

Los resultados de la gigante tecnológica marcan un momento decisivo para el mercado global, ya que los inversores monitorean si la inversión de miles de millones de dólares en la expansión de la infraestructura de IA dio lugar a valoraciones desorbitadas que puedan superar los fundamentos.

Previo a la publicación de los resultados, las dudas provocaron una caída del 8% en las acciones de Nvidia en noviembre , tras lo que fue un aumento récord del 1.200% en los últimos tres años.

A través de un comunicado, el CEO Jensen Huang, señaló que "las ventas de Blackwell se dispararon y las GPU para la nube están agotadas" y que "el ecosistema de IA crece a pasos agigantados, con más creadores de modelos básicos, más startups de IA, en más sectores y en más países". "La IA está presente en todas partes, abarcando todo, simultáneamente", añadió.

No obstante esto, la mayoría de analistas e inversores esperaban que la demanda subyacente de chips de IA, que impulsó los resultados de Nvidia desde el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022, se mantuviera fuerte. El propio Huang aseguró en octubre que la compañía tiene pedidos por valor de u$s500.000 millones para sus chips avanzados hasta 2026.

Entre sus clientes, las grandes tecnológicas globales redoblaron sus inversiones para expandir los centros de datos de IA y hacerse con los chips más avanzados y caros, y se comprometieron a construir infraestructuras multimillonarias de varios gigavatios. Frente a esto, Nvidia anunció que prevé un margen bruto ajustado de 75%, frente a las expectativas del mercado de 74,5%.