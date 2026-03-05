SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
5 de marzo 2026 - 09:09

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 5 de marzo

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Embed

El dólar oficial extendió la volatilidad que viene mostrando en las últimas jornadas al retroceder $14,50 y culminar en los $1.400,50. Mientras tanto, el blue y los financieros replicaron la tendencia. El S&P Merval subió levemente, mientras en el exterior las acciones argentinas avanzaron y el riesgo país se comprimió a 534 puntos.

Este jueves, se sigue de cerca la dinámica de la guerra en Medio Oriente y el impacto en los mercados, mientras que en el ámbito local se espera el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que dará a conocer el BCRA.

Live Blog Post

Las bolsas del mundo extienden su repunte, pero el petróleo no detiene la carrera alcista

oro petroleo dolar mercados

Las bolsas del mundo se recuperan este jueves luego del fuerte impacto inicial de la guerra en Medio Oriente. El respiro por el momento no se materializa en el precio del petróleo, que es el gran foco de atención. Si bien el crudo desaceleró el ritmo de suba de las primeras ruedas de la semana, este jueves vuelve a cotizar al alza y la cotización del Brent supera los u$s83 por barril.

En Asia, los principales se recuperaron de una dura rueda del miércoles. El índice Kospi de la bolsa de Seúl subió 9,6% y recuperó parcialmente el desplome del 12,06% de la víspera (la mayor caída diaria de su historia). El Nikkei, de Japón, avanzó 1,9%, mientras que Shanghái y Hong Kong terminaron con alzas del 0,6% y 0,3%, respectivamente.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El dólar oficial recuperó la calma a la espera de nuevas señales del REM

El dólar oficial mayorista, referencia del mercado cambiario, cerró a $1.400,50 para la venta, en una jornada marcada por la baja del tipo de cambio luego de ubicarse por arriba de un valor clave como los $1.400 y con expectativas del mercado que apuntan a un sendero de depreciación gradual del peso en los próximos meses. Sin embargo, este jueves se conocerá el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que dará cuenta si el mercado cambia sus expectativas al corto y mediano plazo, o no.

En paralelo, el dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El billete paralelo cedió $10 y tocó su menor nivel desde principios de noviembre pasado, para cerrar además por segunda rueda consecutiva por debajo del tipo de cambio oficial minorista.

Lee la nota completa

Live Blog Post

La deuda mundial aumentó a u$s348 billones en 2025

Por Jorge Herrera

Mientras se desarrolla un nuevo conflicto bélico en Medio Oriente y las principales potencias del mundo hacen gala de sus armamentos mientras el resto de los gobiernos intensifican sus gastos en defensa, la contracara de esta carrera armamentista es el monto al que escaló la deuda mundial, que según datos del Institute of International Finance (IIF) aumentó casi 29 billones de dólares en 2025 elevando el total a un récord de 348 billones de dólares.

Tras analizar la evolución de la deuda global los analistas del “think tank” de la banca internacional advierten que una poderosa combinación de expansión fiscal, política monetaria acomodaticia y simplificación regulatoria más liviana podría impulsar una mayor acumulación de deuda, aumentando al mismo tiempo las preocupaciones sobre un creciente apalancamiento y sobrecalentamiento en partes del mercado. Además, la creciente inversión relacionada con la inteligencia artificial (IA) está surgiendo como un nuevo motor del endeudamiento corporativo y de la actividad en los mercados de capitales. Y en el actual contexto bélico, señalan que el impulso de Europa a la defensa podría elevar la deuda pública/PBI de la UE en más de 18 puntos porcentuales para 2035, lo que pone de relieve la necesidad de una mayor movilización de capital privado.

Lee la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias