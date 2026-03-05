Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 5 de marzo

Live Blog Post

Las bolsas del mundo extienden su repunte, pero el petróleo no detiene la carrera alcista

Las bolsas del mundo se recuperan este jueves luego del fuerte impacto inicial de la guerra en Medio Oriente. El respiro por el momento no se materializa en el precio del petróleo, que es el gran foco de atención. Si bien el crudo desaceleró el ritmo de suba de las primeras ruedas de la semana, este jueves vuelve a cotizar al alza y la cotización del Brent supera los u$s83 por barril.

En Asia, los principales se recuperaron de una dura rueda del miércoles. El índice Kospi de la bolsa de Seúl subió 9,6% y recuperó parcialmente el desplome del 12,06% de la víspera (la mayor caída diaria de su historia). El Nikkei, de Japón, avanzó 1,9%, mientras que Shanghái y Hong Kong terminaron con alzas del 0,6% y 0,3%, respectivamente.

