Guerra entre Irán, EEUU e Israel EN VIVO: las medidas de Donald Trump, ataques, bombardeos y el impacto en el petróleo

EEUU e Israel incrementan la presión sobre irán, en el quinto día de ataques tras lo que fue el asesinato del ayatolá Alí Jamenei. Por su parte, las fuerzas iraníes responden a distintos países de la región mientras de ambos bandos advierten por una escalada que ya incluye combates aéreos en los cielos de Teherán.
El bloqueo del estrecho de Ormuz golpea a la agricultura mundial y hay alerta por el precio de los alimentos
El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán está afectando la cadena mundial de suministro de fertilizantes y genera preocupación entre analistas y productores por su impacto en la agricultura global. La interrupción del tránsito marítimo en esta ruta estratégica amenaza con elevar los costos de producción y trasladar la presión a los precios de los alimentos.
El tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, ubicado frente a la costa sur de Irán, prácticamente se detuvo luego de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel durante el fin de semana. Este paso marítimo es uno de los más importantes del planeta para el comercio energético y de materias primas.
