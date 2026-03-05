Guerra entre Irán, EEUU e Israel EN VIVO: las medidas de Donald Trump, ataques, bombardeos y el impacto en el petróleo

Live Blog Post

El bloqueo del estrecho de Ormuz golpea a la agricultura mundial y hay alerta por el precio de los alimentos

El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán está afectando la cadena mundial de suministro de fertilizantes y genera preocupación entre analistas y productores por su impacto en la agricultura global. La interrupción del tránsito marítimo en esta ruta estratégica amenaza con elevar los costos de producción y trasladar la presión a los precios de los alimentos.

El tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, ubicado frente a la costa sur de Irán, prácticamente se detuvo luego de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel durante el fin de semana. Este paso marítimo es uno de los más importantes del planeta para el comercio energético y de materias primas.

