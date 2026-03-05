SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de marzo 2026 - 09:38

Guerra entre Irán, EEUU e Israel EN VIVO: las medidas de Donald Trump, ataques, bombardeos y el impacto en el petróleo

Por @NIDAL SOLH

La guerra en Medio Oriente se recrudece en su cuarto día de bombardeos. Israel y EEUU mantienen la presión sobre Teherán que responde con bombardeos a diferentes países de la región. Mientras tanto, los mercados se hunden en la incertidumbre.

EEUU e Israel incrementan la presión sobre irán, en el quinto día de ataques tras lo que fue el asesinato del ayatolá Alí Jamenei. Por su parte, las fuerzas iraníes responden a distintos países de la región mientras de ambos bandos advierten por una escalada que ya incluye combates aéreos en los cielos de Teherán.

En este escenario, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dejó en claro que la estrategia del presidente estadounidense, Donald Trump, no apunta a una pausa sino a una profundización de las operaciones: “Apenas estamos empezando. Estamos acelerando, no desacelerando”.

El bloqueo del estrecho de Ormuz golpea a la agricultura mundial y hay alerta por el precio de los alimentos

Estrecho-de-Ormuz-1024x597 (1)

El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán está afectando la cadena mundial de suministro de fertilizantes y genera preocupación entre analistas y productores por su impacto en la agricultura global. La interrupción del tránsito marítimo en esta ruta estratégica amenaza con elevar los costos de producción y trasladar la presión a los precios de los alimentos.

El tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, ubicado frente a la costa sur de Irán, prácticamente se detuvo luego de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel durante el fin de semana. Este paso marítimo es uno de los más importantes del planeta para el comercio energético y de materias primas.

Leé la nota completa

EEUU espera un "impacto temporal" en los mercados energéticos por el conflicto en Medio Oriente

petroleo energia

El impacto del conflicto con Irán en los mercados energéticos será temporal y un "pequeño precio" que pagar por los ‌objetivos militares de Estados ‌Unidos, dijo el miércoles el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, a Fox News.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán han agravado las tensiones regionales y paralizado el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, lo que ha interrumpido flujos vitales de petróleo y gas de Oriente Medio y ha provocado un aumento de los precios ‌de la energía. Los precios del petróleo subían el jueves en Asia en un contexto de creciente preocupación por el prolongado cierre del estrecho de Ormuz.

Leé la nota completa

EEUU aseguró que tendrá el "dominio total" del espacio aéreo iraní en breve

karoline leavitt portavoz de la casa blanca

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este miércoles que EEUU tendrá en breve un "dominio total" del espacio aéreo de Irán. Las afirmaciones de la vocera estadounidense se dieron en el medio de la "Operación Furia Épica", que lleva su quinto día en Medio Oriente y terminó con la vida de más de un millar de personas, entre ellas el ex Líder supremo de Irán, Alí Jameneí.

En una rueda de prensa matutina en Washington, Leavitt subrayó que para que EEUU pueda llevar a cabo sus objetivos militares, es fundamental tener el control del espacio aéreo del país islámico.

Leé la nota completa

Video: así fue como Israel derribó el avión de combate iraní Yak-130

Yak-130 israel

Israel difundió el video del momento en que un caza F-35 abatió un avión militar iraní Yak-130 durante un combate aire-aire sobre Teherán. La grabación fue publicada por el Ministerio de Defensa israelí en medio de la escalada militar en Medio Oriente y busca mostrar el alcance de sus operaciones contra objetivos iraníes.

Luego de confirmar que había derribado un avión iraní sobre la capital de la República Islámica, el Ministerio de Defensa israelí publicó el material que muestra el enfrentamiento entre ambas aeronaves. El video fue compartido en redes sociales y exhibe el momento en que el caza israelí impacta al Yak-130.

Leé la nota completa

Guerra en Medio Oriente y riesgo país: impacto del conflicto, por qué se resiste a bajar y qué preocupa a inversores

Por Erika Cabrera

petroleo energia

En medio de la guerra entre EEUU e Israel contra Irán, el riesgo país alcanzó su nivel más alto en dos meses este martes y llegó a los 573 puntos. Aunque este miércoles, el índice descomprimió fuerte a 534 unidades. Sobre el conflicto bélico en Medio Oriente, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, afirmó que "es un shock externo fuerte y es difícil saber cuánto puede durar. Va a tener sus consecuencias" y resaltó que "el mejor escudo es tener la macroeconomía ordenada".

Leé la nota completa

Javier Milei vuelve a EEUU: en qué consiste la cumbre "Escudo de las Américas" de la que participará

La Casa Blanca confirmó este miércoles que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llevará adelante una cumbre en Miami el próximo sábado de la cual participarán 12 líderes latinoamericanos aliados a la gestión republicana. Uno de los presentes será Javier Milei, quien realizará su 15° viaje al gigante norteamericano.

La noticia fue confirmada por la portavoz estadounidense, Karoline Leavitt, la cual anunció la realización de la cumbre llamada "Escudo de las Américas” (“Shield of The Americas”), que tiene como fin "promover la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el hemisferio occidental.

El encuentro se enmarca en plena escalada del conflicto bélico en Medio Oriente. Luego del ataque perpetrado por EEUU e Israel hacia Irán que dejó más de 700 muertos en territorio iraní, incluido el líder supremo Alí Jameneí, y la posterior respuesta iraní, el gobierno norteamericano busca cerrar líneas con sus aliados.

Leé la nota completa

Tropas israelíes avanzan en el sur de Líbano y atacan de forma aérea Beirut

Guerra en Medio Oriente Israel ataque a Líbano

Israel lanzó nuevos bombardeos contra Líbano por cuarto día consecutivo este jueves, mientras su ejército avanzaba en varias localidades fronterizas del sur de ese país, arrastrado al conflicto por ataques de la milicia terrorista Hezbolá.

Imágenes de la AFP mostraron una columna de humo elevándose sobre Beirut tras un ataque contra el sur de la capital libanesa, bastión de Hezbolá. Las autoridades informaron 75 muertes y más de 83.000 desplazados desde el inicio de los ataques el lunes.

El Senado de EEUU rechazó frenar la ofensiva contra Irán tras los bombardeos junto a Israel

El Senado de Estados Unidos rechazó una resolución para detener el conflicto bélico con Irán luego de los bombardeos conjuntos con Israel que, según se informó, provocaron la muerte del líder iraní Alí Jameneí. La iniciativa buscaba frenar las ofensivas militares hasta que existiera una autorización expresa del Congreso estadounidense.

El proyecto, presentado por los senadores Tim Kaine y Rand Paul, fue rechazado por 53 votos contra 47. La propuesta pretendía limitar el despliegue militar de Estados Unidos y que el Congreso definiera si debía continuar la ofensiva ordenada por el presidente Donald Trump. Según informó la agencia EFE, incluso si hubiera sido aprobada, la resolución habría sido vetada por el mandatario, ya que se apoyaba en la Resolución de Poderes de Guerra.

