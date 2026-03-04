El BCRA prolongó la racha compradora y ya sumó más de u$s2.800 millones en lo que va de 2026

La autoridad monetaria volvió a cerrar la jornada con saldo positivo en el mercado cambiario: compró u$s40 millones, acumuló u$s127 millones en marzo y u$s2.839 millones en 2026, mientras que las reservas brutas subieron u$s73 millones.

El Banco Central (BCRA) mantuvo su racha compradora en el mercado cambiario y volvió a cerrar la jornada con saldo neto positivo. Este miércoles adquirió otros u$s40 millones , con lo que acumuló u$s127 millones en lo que va de marzo y u$s2.839 millones durante 2026 , consolidando el proceso de recomposición de reservas.

La rueda cambiaria se desarrolló en un contexto de mayor calma financiera luego de la volatilidad registrada en los mercados globales por la escalada del conflicto en Medio Oriente. En ese escenario, el dólar oficial descomprimió y volvió a ubicarse en torno a los $1.400 .

En el segmento mayorista, la cotización retrocedió $14,50 hasta los $1.400,50, quedando a 15,3% del techo de la banda cambiaria establecida por el Gobierno. En tanto, en el mercado minorista, el dólar cerró a $1.420 para la venta en el Banco Nación, mientras que el promedio de entidades relevado por el BCRA se ubicó en $1.427,83.

Los dólares financieros también mostraron un retroceso. El contado con liquidación (CCL) operó en torno a $1.463,60, mientras que el MEP se ubicó cerca de $1.423,85. Por su parte, el dólar blue cedió $10 y finalizó la jornada en $1.415 en el mercado informal.

De acuerdo con un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI), en la jornada previa el Banco Central habría intervenido en el mercado de futuros para moderar la suba del tipo de cambio. “El volumen operado en el dólar linked más corto (D30A6) trepó a u$s325 millones, muy por encima de los u$s79 millones de la rueda previa y del promedio mensual de febrero (u$s19 millones), lo que sugirió presencia oficial en ese tramo de la curva”, señalaron desde la firma.

No obstante, la magnitud de esa eventual intervención podrá confirmarse recién cuando se publiquen los datos monetarios del Banco Central previstos para el viernes por la tarde.