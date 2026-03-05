Las bolsas del mundo extienden su repunte, pero el petróleo no detiene la carrera alcista + Seguir en









Los mercados de Asia, Europa y los futuros de Wall Street cotizan en verde. El crudo supera los u$s83. El oro sube mientras los inversores buscan refugio.

Los mercados siguen en vilo por el impacto de la guerra en Medio Oriente. Depositphotos

Las bolsas del mundo se recuperan este jueves luego del fuerte impacto inicial de la guerra en Medio Oriente. El respiro por el momento no se materializa en el precio del petróleo, que es el gran foco de atención. Si bien el crudo desaceleró el ritmo de suba de las primeras ruedas de la semana, este jueves vuelve a cotizar al alza y la cotización del Brent supera los u$s83 por barril.

En Asia, los principales se recuperaron de una dura rueda del miércoles. El índice Kospi de la bolsa de Seúl subió 9,6% y recuperó parcialmente el desplome del 12,06% de la víspera (la mayor caída diaria de su historia). El Nikkei, de Japón, avanzó 1,9%, mientras que Shanghái y Hong Kong terminaron con alzas del 0,6% y 0,3%, respectivamente.

Por su parte, las bolsas europeas cotizan en verde. El CAC francés aumenta 0,5%; el FTSE 100 inglés, 0,4%; el IBEX español, 1,2%; y el DAX alemán, 0,5%.

En el premarket, los futuros de los principales índices de Wall Street anticipan una jornada incierta. El S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones operan prácticamente neutros.

El petróleo sigue al alza Mientras tanto, el petróleo mantiene la tendencia alcista ante los temores del mercados sobre la extensión de la guerra y su impacto en el suministro energético mundial.

El crudo europeo Brent avanza otro 2,5% hasta los u$s83,45 el barril este jueves. Por su parte, el petróleo estadounidense WTI sube 3% hasta los u$s76,87. Si bien el ritmo de las subas se desaceleró, algunos analistas advierten que una guerra prolongada con corte de suministro podría elevar los precios por encima de los u$s100.