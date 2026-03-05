El dólar oficial recuperó la calma a la espera de nuevas señales del REM

El tipo de cambio mayorista retrocedió tras superar un nivel clave. Mientras el blue volvió a quedar por debajo del oficial minorista, los analistas aguardan el nuevo Relevamiento de Expectativas del Mercado para evaluar si cambian las proyecciones sobre el dólar.

El dólar oficial mayorista, referencia del mercado cambiario, cerró a $1.400,50 para la venta , en una jornada marcada por la baja del tipo de cambio luego de ubicarse por arriba de un valor clave como los $1.400 y con expectativas del mercado que apuntan a un sendero de depreciación gradual del peso en los próximos meses . Sin embargo, este jueves se conocerá el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que dará cuenta si el mercado cambia sus expectativas al corto y mediano plazo, o no.

En paralelo, el dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito. El billete paralelo cedió $10 y tocó su menor nivel desde principios de noviembre pasado , para cerrar además por segunda rueda consecutiva por debajo del tipo de cambio oficial minorista .

El denominado informal acumuló su segunda caída en las últimas tres ruedas , en un contexto de mayor demanda de pesos ante las obligaciones de principios de mes , explicaron operadores del mercado.

En el segmento financiero, el dólar contado con liquidación (CCL) cerró a $1.468,71 , con lo que la brecha frente al dólar oficial se posicionó en 4,9% .

Por su parte, el dólar MEP finalizó en $1.425,47 , lo que implicó una diferencia de 1,8% respecto del tipo de cambio oficial . El dólar tarjeta o turista , que surge de aplicar un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el dólar oficial minorista , se ubicó en $1.846 .

En tanto, el dólar cripto o dólar Bitcoin cerró en $1.455,19, según datos del exchange Bitso. Por su parte, Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en u$s73.701, según la plataforma Binance.

BCRA Banco Central El BCRA publica esta tarde el REM Mariano Fuchila

Dólar: que marcaba el REM del mes de enero

El REM de enero había mostrado una corrección a la baja en las proyecciones de tipo de cambio nominal para los próximos meses, en un contexto de mayor estabilidad cambiaria y con expectativas de un deslizamiento moderado del dólar oficial.

Según la mediana de las estimaciones, el tipo de cambio promedio esperado se ubicaba en $1.475 por dólar para febrero de 2026, lo que implicó una baja de $39,7 respecto del REM anterior. Para marzo, la proyección había descendido a $1.502 (-$42,6), mientras que para abril se estimó un dólar de $1.526 (-$44,3).

Hacia mediados de año, el REM anterior proyectó un dólar de $1.549 en mayo, $1.577 en junio y $1.604 en julio, en todos los casos con revisiones a la baja frente a la encuesta previa, lo que refuerza la expectativa de un ritmo de depreciación acotado.

Para el horizonte de 12 meses, la mediana de las proyecciones ubicó al tipo de cambio en $1.768, lo que representó un ajuste al alza de $15,1 respecto del relevamiento anterior. En tanto, para diciembre de 2026, el conjunto de analistas pronosticó en ese entonces un dólar de $1.750, apenas $2,5 por debajo del REM previo. Esto implica que a lo largo del año el tipo de cambio aumentaría un 20,9%, levemente por debajo de la inflación proyectada para el mismo período (22,4%).