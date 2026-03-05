El dólar oficial minorista cotiza a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.427,83 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 5 de marzo
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 5 de marzo
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 5 de marzo
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 5 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.400,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 5 de marzo
El dólar blue cotiza a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 5 de marzo
El dólar CCL cotiza a $1.471,19 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.0%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 5 de marzo
El dólar MEP cotiza a $1.427,70 y la brecha con el dólar oficial es de 1.9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 5 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 5 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.456, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 5 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s72.473, según Binance.
