Los plazos fijos crecieron 1,9% en febrero aunque volvieron a perder frente a la inflación

Los depósitos tradicionales aumentaron 1,9% real en febrero y mantienen la demanda de los ahorristas. Sin embargo, las tasas continúan en terreno levemente negativo frente a la inflación, mientras los plazos fijos precancelables cayeron fuerte el mes pasado.

Los plazos fijos siguen creciendo pese a la caída de la rentabilidad.

Los plazos fijos tradicionales volvieron a crecer en febrero, en un contexto en el que los ahorristas siguen recurriendo a instrumentos en pesos. Sin embargo, las tasas que ofrecen estos depósitos continúan sin superar a la inflación , a diferencia de otros activos del mercado de capitales —como las Lecaps o los bonos CER (Boncer)— que actualmente ofrecen rendimientos reales más atractivos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con datos del sistema financiero, los plazos fijos aumentaron 1,9% en términos reales durante el mes y acumulan una suba interanual del 31,1% respecto de febrero de 2025 . El incremento refleja que, pese a la pérdida de rendimiento frente a la inflación, los depósitos a plazo continúan siendo una de las principales opciones de ahorro en pesos .

Distinta fue la dinámica de los plazos fijos precancelables , que registraron una fuerte caída del 48,9% mensual en términos reales y acumulan un derrumbe del 91% en comparación con el mismo período del año pasado .

Según un informe de la consultora LCG , las tasas pasivas del sistema financiero se mantuvieron en febrero en niveles similares a los observados en enero , mes en el que habían mostrado cierta recuperación tras la fuerte caída registrada entre noviembre y diciembre.

Sin embargo, desde la consultora advirtieron que las tasas continúan en terreno marginalmente negativo , principalmente por la aceleración de la inflación en los últimos meses .

Actualmente, según los datos que publica diariamente el Banco Central, los bancos con mayor volumen de depósitos ofrecen tasas de hasta 25% de Tasa Nominal Anual (TNA) para los plazos fijos tradicionales.

Ese nivel equivale a una Tasa Efectiva Mensual (TEM) de 2,08%, que se ubica por debajo de la inflación esperada para febrero, que el mercado estima cerca del 2,5% mensual.

pesos dolar Ni dólar ni pesos: ninguno de los instrumentos más demandados ofrece buena rentabilidad Depositphotos

Tasas banco por banco

Entre las principales entidades del sistema financiero, las tasas se ubican en los siguientes niveles:

Banco Nación: 25%

Banco Provincia: 25%

Banco Ciudad: 23%

Banco Santander: 23%

Banco Galicia: 23%

BBVA: 24%

Banco Macro: 27%

Banco Credicoop: 22%

ICBC: 23,5%

En algunos casos, las entidades mejoraron levemente las tasas durante febrero. Por ejemplo, el Banco Nación comenzó el año pagando 23% TNA y actualmente ofrece 25%, lo que implicó una suba en el rendimiento para los ahorristas.

Competencia con el dólar y la inflación

A pesar de estas mejoras, el plazo fijo continúa sin lograr rendimientos positivos frente a la inflación. Si bien en los primeros meses del año el instrumento resultó más competitivo que el dólar, la aceleración reciente del IPC volvió a erosionar el rendimiento real de las colocaciones en pesos.

En este contexto, los depósitos siguen creciendo por la mayor demanda de instrumentos conservadores y de corto plazo, aunque los analistas advierten que la rentabilidad real continúa siendo uno de los principales desafíos para el ahorro en moneda local.