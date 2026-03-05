Gurúes de la city renuevan sus pronósticos sobre el dólar, la inflación y el PBI para los próximos meses

El Banco Central publica este jueves un nuevo Relevamiento de Expectativas del Mercado, donde se muestran las previsiones de inflación, dólares y otros tópicos.

Los principales economistas y analistas del país renovaron sus previsiones respecto a la inflación, dólares y el PBI, esta vez de febrero, para los próximos meses y para todo 2026.

Cabe destacar que del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) de enero difundido por el Banco Central , los analistas habían estimado una inflación mensual de 2,4% para enero , lo que implicó una suba de 0,4 puntos porcentuales respecto del REM previo.

En tanto, el Top 10 de pronosticadores -quienes mejor proyectaron esa variable en el pasado- también ubicó la inflación de enero en 2,4% , con un ajuste al alza de 0,3 puntos . Si se confirma ese guarismo, se trataría de una desaceleración respecto al dato de diciembre (2,8%), aunque el ministro Luis Caputo adelantó esta semana que se ubicaría en niveles similares a los del último mes del año.

Para el horizonte de 12 meses , la mediana de las estimaciones del REM ubicó la inflación en 21,0% , lo que implicó una suba de 0,8 puntos porcentuales frente a la encuesta previa. En tanto, el promedio del Top 10 la situó en 23,3% , con un ajuste de 0,7 puntos .

En términos anuales, los analistas proyectaron una inflación de 22,4% para todo 2026, mientras que el Top 10 la elevó a 24,5%, ambas con revisiones al alza respecto del REM anterior (20,1% y 22,5%, respectivamente).

En cuanto al IPC núcleo, el conjunto de participantes del REM proyectó igualmente una variación de 2,4% mensual para enero, con una corrección de +0,4 p.p., mientras que el Top 10 volvió a estimar 2,4%, con un incremento de 0,3 p.p. frente al relevamiento anterior.

Dólar: leve corrección a la baja en el corto plazo y suba moderada hacia fin de 2026

El REM de enero mostró una corrección a la baja en las proyecciones de tipo de cambio nominal para los próximos meses, en un contexto de mayor estabilidad cambiaria y con expectativas de deslizamiento moderado del dólar oficial.

Según la mediana de las estimaciones, el tipo de cambio promedio esperado se ubicó en $1.475 por dólar para febrero de 2026, lo que implicó una baja de $39,7 respecto del REM anterior. Para marzo, la proyección descendió a $1.502 (-$42,6), mientras que para abril se estimó un dólar de $1.526 (-$44,3).

Hacia mediados de año, el REM proyectó un dólar de $1.549 en mayo, $1.577 en junio y $1.604 en julio, en todos los casos con revisiones a la baja frente a la encuesta previa, lo que refuerza la expectativa de un ritmo de depreciación acotado.

Para el horizonte de 12 meses, la mediana de las proyecciones ubicó al tipo de cambio en $1.768, lo que representó un ajuste al alza de $15,1 respecto del relevamiento anterior. En tanto, para diciembre de 2026, el conjunto de analistas pronosticó un dólar de $1.750, apenas $2,5 por debajo del REM previo. Es decir, a lo largo del año el tipo de cambio aumentará un 20,9%, levemente por debajo de la inflación proyectada para el mismo período (22,4%).

El Top 10 de pronosticadores mostró un sesgo similar: estimó un dólar promedio de $1.470 en febrero, $1.501 en marzo y $1.534 en abril, con fuertes correcciones a la baja frente a la encuesta anterior. Para diciembre de 2026, el Top 10 proyectó un tipo de cambio de $1.752, con una reducción de $43,9 respecto del REM previo.

En conjunto, las proyecciones del REM sugieren que el mercado no anticipa tensiones cambiarias relevantes en el corto plazo, aunque mantiene una expectativa de deslizamiento gradual del tipo de cambio hacia el cierre de 2026.

Crecimiento: leve ajuste a la baja

En materia de actividad, el REM de enero estimó que el PBI del cuarto trimestre de 2025 habría crecido 0,1% trimestral, ajustado por estacionalidad, lo que implicó una baja de 0,3 p.p. frente a la encuesta previa.

Hacia adelante, los analistas proyectaron que la economía se aceleraría 0,9% en el primer trimestre de 2026 y 1% en el segundo trimestre, sin cambios respecto del REM anterior.

Para todo 2026, el conjunto de participantes espera un crecimiento del PBI de 3,2%, aunque con una corrección negativa de 0,3 p.p.. El Top 10, en tanto, redujo su proyección a 2,7% (-0,6 p.p.).

Tasas: prevén un sendero descendente, con correcciones al alza

Las expectativas de tasa de interés TAMAR (para plazos fijos mayoristas) relevadas por el REM muestran un sendero descendente a lo largo de 2026, aunque con correcciones al alza respecto del relevamiento previo.

Para febrero, la mediana de las proyecciones se ubica en 31,8%, con una baja gradual hacia 25% en julio. A 12 meses vista, el mercado espera una TAMAR de 21,77%, mientras que el promedio del Top 10 de analistas proyecta niveles levemente superiores, en torno al 22,86%.

En todos los tramos se observa una revisión alcista frente al REM anterior, con ajustes que van desde 0,7 a 4,3 puntos porcentuales, lo que refleja un mercado que sigue anticipando desinflación y recorte de tasas, pero a un ritmo más lento.

Desocupación, comercio exterior y resultado fiscal

La tasa de desocupación para el cuarto trimestre de 2025 fue estimada en 6,7% de la PEA, levemente por debajo del REM previo. Para el cuarto trimestre de 2026, los analistas esperan una tasa de 6,6%, mientras que el Top 10 proyecta 6,7% para ambos períodos.

En comercio exterior, el REM proyectó que en 2026 las exportaciones totalicen USD 91.885 millones, mientras que las importaciones alcanzarían USD 80.710 millones, lo que arroja un superávit comercial esperado de USD 11.175 millones, superior al estimado en el relevamiento anterior.

Por último, la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero fue de un superávit de $16,0 billones para 2026, con una mejora marginal respecto del REM previo. El promedio del Top 10 estimó un superávit de $15,5 billones, y ningún participante proyectó un resultado inferior a $9,0 billones.