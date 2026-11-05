Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 5 de noviembre

El dólar mayorista cotiza a 1.546 para la venta este jueves 5 de noviembre y marcó un nuevo récord nominal. Por otro lado, los bonos en dólares extendieron pérdidas y el riesgo país superó los 850 puntos.
La producción automotriz no levanta: cayó 14,4% anual en octubre y acumuló una baja del 15,5% en el año
Las terminales fabricaron 40.426 vehículos y encadenaron siete meses de retrocesos interanuales. También bajaron las exportaciones y las ventas a concesionarios. ADEFA reclamó mejoras de competitividad y mayor acceso a mercados externos.