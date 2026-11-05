Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 5 de noviembre

El dólar mayorista cotiza a 1.546 para la venta este jueves 5 de noviembre y marcó un nuevo récord nominal. Por otro lado, los bonos en dólares extendieron pérdidas y el riesgo país superó los 850 puntos.

Este jueves, tras la primera reacción de los mercados a las elecciones de medio término en EEUU, se esperan datos claves por parte del INDEC. Volverá a publicar sobre el Índice de Producción Industrial pesquero (IPI) de septiembre, también se espera que el BCRA de a conocer el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a octubre, y se difundirá el Informe de Inversión Extranjera Directa del segundo trimestre del 2026.