Visita del papa León XIV a la Argentina EN VIVO: todos los detalles de una visita esperada desde hace 40 años

Autorizan el derribo de aeronaves hostiles durante la visita de León XIV a la Argentina

El Gobierno nacional autorizó el uso de la fuerza para derribar o destruir aeronaves de origen externo declaradas “hostiles” en los espacios aéreos de Buenos Aires y Córdoba durante la visita del papa León XIV al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La medida quedó plasmada en el Decreto 1334/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Diego César Santilli y el ministro de Defensa, Carlos Presti. La norma amplía las “Reglas de Protección Aeroespacial” aprobadas en 2016 para las zonas de operaciones restringidas TMA BAIRES y TMA CBA.

En los fundamentos, el Ejecutivo recuerda que el Sumo Pontífice tendrá eventos a los que concurrirán numerosas autoridades nacionales y extranjeras

En los fundamentos, el Ejecutivo recuerda que el Sumo Pontífice tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba y en Luján, eventos a los que concurrirán numerosas autoridades nacionales y extranjeras y que implicarán la congregación masiva de ciudadanos. Ese escenario, sostiene, obliga a tomar medidas especiales para proteger los intereses vitales que fija la Ley de Defensa Nacional.



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