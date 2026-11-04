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4 de noviembre 2026 - 10:17

Visita del papa León XIV a la Argentina EN VIVO: todos los detalles de una visita esperada desde hace 40 años

El Papa será recibido por el presidente Javier Milei.

El Papa será recibido por el presidente Javier Milei.

Por Vatican News

El sumo pontífice arribará el próximo domingo al país, previo paso por Uruguay. El Gobierno y la Iglesia ultiman los detalles para una agenda de cuatro días. A pesar de que se espera evitar que la visita quede atravesada por disputas políticas, desde Balcarce 50 siguen de cerca el posible discurso del Papa.

La Argentina ultima detalles para la visita de León XIV, que desarrollará su agenda entre el 8 y el 11 de noviembre con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. A tan solo cinco días para la llegada del Pontífice, el país mira a su vecino, Uruguay, territorio que será la primera parada para el Sumo Pontifice.

Durante la jornada del martes, una delegación de funcionarios vaticanos arribó a Buenos Aires para coordinar la logística, los recorridos y el operativo de seguridad. La comitiva está encabezada por Alessandro Gallo e integrada por miembros de la Gendarmería Vaticana y ceremonieros pontificios. Durante su estadía mantendrá reuniones con representantes de la Presidencia, la Cancillería, el Ministerio de Seguridad y la Conferencia Episcopal Argentina.

El arribo de León XIV está previsto para el domingo 8 de noviembre a las 16.30, en el Aeroparque Jorge Newbery, donde será recibido por el presidente Javier Milei y autoridades eclesiásticas. Su recorrido por el país incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El punto más álgido de su visita será, probablemente, la misa que dará el lunes 9, frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Antes de llegar al escenario, el Papa recorrerá en papamóvil un trayecto de aproximadamente 2,3 kilómetros por la avenida del Libertador, para saludar a los fieles que se acerquen a recibirlo. Nación y Ciudad ya coordinan el operativo, que ya refleja cortes en la zona.

Autorizan el derribo de aeronaves hostiles durante la visita de León XIV a la Argentina

El Gobierno nacional autorizó el uso de la fuerza para derribar o destruir aeronaves de origen externo declaradas “hostiles” en los espacios aéreos de Buenos Aires y Córdoba durante la visita del papa León XIV al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La medida quedó plasmada en el Decreto 1334/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Diego César Santilli y el ministro de Defensa, Carlos Presti. La norma amplía las “Reglas de Protección Aeroespacial” aprobadas en 2016 para las zonas de operaciones restringidas TMA BAIRES y TMA CBA.

En los fundamentos, el Ejecutivo recuerda que el Sumo Pont&iacute;fice tendr&aacute; eventos a los que concurrir&aacute;n numerosas autoridades nacionales y extranjeras

En los fundamentos, el Ejecutivo recuerda que el Sumo Pontífice tendrá eventos a los que concurrirán numerosas autoridades nacionales y extranjeras

En los fundamentos, el Ejecutivo recuerda que el Sumo Pontífice tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba y en Luján, eventos a los que concurrirán numerosas autoridades nacionales y extranjeras y que implicarán la congregación masiva de ciudadanos. Ese escenario, sostiene, obliga a tomar medidas especiales para proteger los intereses vitales que fija la Ley de Defensa Nacional.

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"Me encomiendo a sus oraciones": el mensaje del papa León XIV en la previa del viaje a la Argentina

El papa León XIV dedicó un mensaje al público en la previa de su viaje a la Argentina, estipulado para el próximo 8 de noviembre. “Me encomiendo a sus oraciones”, fue una de las frases con las que el Santo Padre le habló a los fieles argentinos, peruanos y uruguayos, mientras avanzan los preparativos para recibirlo.

&ldquo;El pr&oacute;ximo viernes partir&eacute; hacia Sudam&eacute;rica, para visitar Uruguay, Argentina y Per&uacute;. Me encomiendo a sus oraciones", dijo Le&oacute;n.

“El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones", dijo León.

“El próximo viernes partiré hacia Sudamérica, para visitar Uruguay, Argentina y Perú. Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría”, sostuvo el Papa en su saludo a los fieles de lengua española.

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La Iglesia ofrecerá una conferencia de prensa este jueves sobre la visita del Papa

La Conferencia Episcopal Argentina brindará una conferencia de prensa para compartir novedades sobre las actividades y celebraciones previstas durante la visita del papa León XIV al país. El encuentro será el jueves 5 de noviembre, a las 9, en la sede ubicada en Suipacha 1032, en la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación estará encabezada por monseñor Marcelo Colombo y monseñor Raúl Pizarro, presidente y secretario general de la institución, respectivamente. Según informaron, también se dará a conocer el significado de la presencia del Santo Padre y cómo se integrarán las distintas actividades previstas en cada sede.

La convocatoria lleva como lema “Bienvenidos Todos, Vayan y Anuncien” y está dirigida a los medios de comunicación, que deberán acreditarse 15 minutos antes del inicio.

Esquema especial para colectivos y subtes por la visita del Papa León XIV

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prepara un operativo especial para el transporte público durante la visita del papa León XIV, con refuerzos en las líneas de colectivos porteñas y modificaciones en el servicio de subtes. Las medidas se implementarán para facilitar el traslado de los fieles durante las celebraciones previstas para el lunes 9 y martes 10 de noviembre.

En el caso del subte, habrá estaciones cerradas y recorridos limitados durante el domingo 8 y el lunes 9 por cuestiones de seguridad. El martes 10, en tanto, se prevé que todas las estaciones estén abiertas, salvo las que permanecen cerradas por obras, y se extenderá el horario de la Línea D hasta la 1.30 de la madrugada del miércoles.

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Trenes Argentinos lanzó un cronograma especial para recibir al Papa León XIV

La Secretaría de Transporte lanzó este martes por la tarde el cronograma de Trenes Argentinos para las celebraciones previstas por la llegada del Papa León XIV a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Luján, entre el 9 y el 11 de noviembre.

La intención de esta nueva organización es que las formaciones extiendan sus horarios hasta altas horas de la madrugada para facilitar el traslado de las personas que se tomen una o varias de las cinco líneas estatales del AMBA. Sin ir más lejos, el ramal Moreno-Mercedes, del Tren Sarmiento, triplicará su frecuencia durante el martes 10 y el miércoles 11.

El esquema extraordinario contempla aumentar el funcionamiento ferroviario del cronograma de los días hábiles –pese a que sean feriados–, refuerzos nocturnos y servicios extendidos en las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca y Belgrano Sur.

Además, también proveerán mucho más personal de seguridad para ofrecerle una mayor tranquilidad a la gente que quiera ir mediante esta opción, en busca de reducir las probabilidades de riesgo durante las jornadas espirituales.

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Ya hay cortes en CABA por la visita del papá León XIV: demoras, desvíos y qué zona evitar

El operativo contempla cortes progresivos en Palermo y un perímetro cerrado en Recoleta.

El operativo contempla cortes progresivos en Palermo y un perímetro cerrado en Recoleta.

La confirmación de la gira del papa León XIV por la Argentina puso en marcha un amplio operativo de movilidad en la Ciudad de Buenos Aires. Con vistas a las actividades programadas entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, las autoridades porteñas implementaron un esquema de cortes en Palermo para avanzar con el armado del escenario principal y un cierre total en un sector de Recoleta durante su estadía.

Las primeras complicaciones de tránsito se registran en torno al Monumento a los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, donde las tareas logísticas ya generan embotellamientos en horas pico. Ante este panorama, se recomienda a los conductores evitar el área y recurrir a vías alternativas para bordear el perímetro afectado.

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León XIV en Argentina: dónde será la misa central y la agenda del Papa

La misa central va a ser en el Monumento de los Españoles.

La misa central va a ser en el Monumento de los Españoles.

La visita del papa León XIV a la Argentina ya tiene un cronograma oficial y detalles definidos sobre los principales desplazamientos del Pontífice. Entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, el Sumo Pontífice desarrollará una agenda que combinará encuentros institucionales, celebraciones religiosas y visitas pastorales en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Uno de los principales acontecimientos tendrá lugar el lunes 9, cuando León XIV celebre una misa multitudinaria frente al Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Antes de llegar al escenario, el Papa recorrerá en papamóvil un trayecto de aproximadamente 2,3 kilómetros por la avenida del Libertador, para saludar a los fieles que se acerquen a recibirlo.

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