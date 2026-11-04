Oficial: suspenden juicios fiscales y embargos de ARCA a pymes hasta mediados de 2027 + Agregar ámbito en









La medida, anunciada ayer, también extiende el beneficio para entidades sin fines de lucro y el sector salud. Alcanza a las micro, pequeñas y medianas empresas de los Tramos 1 y 2 con certificado vigente.

La norma encomienda a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicar la medida, que entra en vigencia a partir de hoy. Depositphotos

El Ministerio de Economía oficializó la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares hasta el 30 de junio de 2027 para las pymes, los pequeños contribuyentes, las entidades sin fines de lucro y las empresas del sector salud, una decisión que había sido anunciada ayer.

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Así lo dispuso a través de la Resolución 1899/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo. La norma encomienda a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicar la medida, que entra en vigencia a partir de hoy.

Para las entidades sin fines de lucro y los contribuyentes de la salud, se trata de una nueva prórroga. El beneficio había sido otorgado en diciembre de 2024 hasta julio de 2025 y luego fue extendido en sucesivas oportunidades, la última de ellas hasta el 31 de diciembre de este año. Según la cartera económica, las circunstancias particulares que atraviesan esos sectores “persisten”, por lo que resultaba necesario volver a estirar el plazo.

La novedad pasa por la incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas de los Tramos 1 y 2 que tengan el “Certificado MiPyME” vigente a la fecha de dictado de la resolución, el 29 de octubre. También quedan alcanzadas las personas humanas y sucesiones indivisas que ARCA considere pequeños contribuyentes, en los términos que defina el propio organismo.

En los fundamentos, el Gobierno destaca que las pymes concentran gran cantidad de empleados y registran un aumento de su capacidad exportadora, y sostiene que considera oportuno brindarles herramientas que fomenten su desarrollo, el empleo y el crecimiento de las ventas al exterior.

La facultad de suspender las ejecuciones fiscales y los embargos surge de un decreto de 1997 que la otorgaba a la ex AFIP y que, tras su disolución en octubre de 2024, pasó a ser ejercida por ARCA. El Gobierno suspenderá los embargos de ARCA para empresas y pymes hasta mayo de 2027 El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes que el Gobierno suspenderá los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a las pymes hasta mayo de 2027, como parte de un paquete de medidas destinado a aliviar las dificultades financieras que atraviesa el sector productivo. Además, adelantó que se ampliará el alcance del plan de facilidades de pago de hasta 18 cuotas y se habilitará la utilización de saldos a favor por exportaciones para cancelar deudas aduaneras. Durante su exposición en la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), el funcionario reconoció los problemas de financiamiento que enfrentan las pequeñas y medianas empresas y aseguró que el Ejecutivo busca ofrecer herramientas para mejorar su situación. "Nosotros escuchamos los reclamos de todos. Hoy entendemos que las pymes tienen un problema financiero y los embargos. Suspenderemos embargos de ARCA hasta mayo del año que viene", afirmó Caputo. En ese sentido, explicó que la suspensión busca otorgar un mayor margen para que las empresas puedan regularizar sus obligaciones fiscales sin comprometer su funcionamiento.