El dólar mayorista baja tras marcar un nuevo récord en la jornada previa + Agregar ámbito en









El mercado sigue de cerca el escenario regional y la evolución de las cotizaciones en una jornada marcada por la incertidumbre internacional.

A cuánto cotiza el dólar este miércoles 4 de noviembre. Depositphotos

Los mercados argentinos llegan a este miércoles 4 de noviembre en un escenario de mayor incertidumbre financiera. A las tensiones que ya enfrentaban los activos locales se suma ahora el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos, donde el Partido Demócrata logró arrebatarles a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso, lo que representa un revés político para el presidente Donald Trump.

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En ese marco, el dólar mayorista arranca la jornada en baja y deja atrás su último máximo histórico nominal. Opera en $1.547,50. Dentro del tipo de cambio minorista, en el Banco Nación se encuentra a $1.570 para la venta.

Derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término El dólar bajo presión y Caputo ratifica que no habrá devaluación En el plano local, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a defender el esquema cambiario durante su participación del martes en la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).

El funcionario descartó una devaluación como herramienta para recuperar competitividad, al sostener que implicaría “empobrecer a los asalariados”. Además, aseguró que la oferta de divisas continuará creciendo en los próximos años gracias a las exportaciones y las inversiones extranjeras.

Pese a las últimas subas del dólar, el tipo de cambio oficial permanece lejos del techo de la banda cambiaria, que llegará a los $1.989,12 hacia el cierre de noviembre, de acuerdo con el mecanismo de actualización vigente.