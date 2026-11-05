Dólar, geopolítica y Argentina: las definiciones de uno de los ejecutivos más importantes del Citibank

El director global de ventas de divisas del Citibank, conversó con este medio sobre el cambio durante el último año en en el mercado cambiario a nivel global, el creciente interés de los clientes del banco por el carry trade en América Latina y el escenario para el país de cara a las elecciones del próximo año.

Hewson afirmó que sus clientes "no tienen mucha convicción respecto al dólar" en términos de realizar operaciones de carry trade con esa divisa.

Tras ocho años sin visitar Argentina , el director global de ventas de divisas del Citibank , Sam Hewson , regresó al país en un contexto que se perfila como bisagra para el mercado local, pero también internacional, tanto por el resultado de las elecciones en EEUU como por el ánimo de los inversores locales, cada vez más concentrados en la dinámica política de cara a los comicios del próximo año.

En las oficinas del Citi, ubicadas sobre la calle Bartolomé Mitre, Hewson planteó, en diálogo con Ámbito , una serie de definiciones sobre el mercado de divisas a nivel internacional, que mostró una volatilidad excepcional durante los últimos 12 meses: " Los volúmenes que hemos registrado este año son los más altos que jamás hayamos visto en nuestras franquicias globales de divisas", afirmó.

Uno de los elementos más notorios, comentó, fue que este fenómeno se observó en todos los segmentos . "En los clientes corporativos, donde tenemos una posición de liderazgo muy dominante; en nuestros clientes de gestión de activos; en los fondos de cobertura; en los bancos; y también en los fondos soberanos", destacó.

Mencionó que "el aumento de la actividad geopolítica y del riesgo ha generado más volatilidad" , lo que obligó a sus clientes a "ser más cautelosos en cuanto a su cobertura y su gestión de riesgos". Destacó que "hay un interés cada vez mayor en el mercado de divisas como una clase de activos por derecho propio", un fenómeno que desde el Citi esperan que se mantenga durante el próximo año.

En términos geopolíticos, la "necesidad de resiliencia nunca ha sido mayor" , producto de que sus clientes "ya no contarán con una sola base de suministro geográfica para su producción, sea cual sea el material con el que trabaje, debido a las crisis que han atravesado anteriormente".

Hewson destacó que "ha habido mucha más convicción en los mercados emergentes" a la hora de realizar carry trade que con el dólar.

Eso significa que "sus exposiciones se han vuelto más complejas", debido a la diversificación de las cadenas de suministro, los mayores desafíos logísticos y la necesidad de operar con más monedas en un entorno dinámico y en constante evolución. Por eso, consideró que este escenario "genera la necesidad de una gestión de riesgos más activa", así como también "la necesidad de más operaciones de cobertura".

Dólar: las elecciones en EEUU, la Fed y el cambio de tendencia

Sobre el impacto de los comicios norteamericanos, Hewson se mostró escéptico de que haya generado "una oportunidad de operación obvia, independientemente del resultado". Por ese motivo, afirmó que "no ha sido realmente un factor determinante en los mercados de divisas ni en la gestión de riesgos".

Consultado sobre la debilidad del dólar en los mercados internacionales desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, afirmó que la divisa "pasó por un período difícil" que comenzó con el "Día de la Liberación" en abril de 2025 y que provocó una "venta masiva inicial e impulsiva del dólar".

"En ese momento, el mercado se había posicionado para un dólar fuerte debido a que, en ese entonces, en EEUU se estaba desarrollando una narrativa del 'excepcionalismo estadounidense'. La comunidad macroeconómica y nuestros clientes lo expresaban a través de una exposición al dólar en posiciones largas y operaciones de compra de dólares en el mercado de divisas", comentó.

Sin embargo, la imposición de aranceles a nivel global "dio un giro radical a esa situación y la gente comenzó a vender el dólar". A partir de ese momento, "la idea de una devaluación del dólar se convirtió en una hipótesis relevante en el mercado".

Sin embargo, opinó que esa narrativa pesimista "ya se ha disipado" y que el excepcionalismo estadounidense "está volviendo a cobrar relevancia, sobre todo con el 'superciclo' de la IA y toda la actividad y el crecimiento relacionados". Se trata de un fenómeno que ocurre "especialmente en EEUU, pero también en ciertas regiones como el norte de Asia, Taiwán y Corea, donde también se han beneficiado de eso".

De manera complementaria, André Secron, director de ventas corporativas de divisas para América Latina del Citibank y uno de los presentes en la entrevista, comentó a Ámbito que el valor del dólar "está también muy estrechamente correlacionado con las tasas de interés en EEUU". En este sentido, mencionó la influencia que tiene la nueva conducción de la Reserva Federal (Fed) con Kevin Warsh en la volatilidad del billete verde.

AFP

"Ahora tenemos a un gobernador en la Fed que, de manera muy abierta, ya le ha comunicado al mercado que no quiere dar indicaciones ni orientaciones sobre lo que va a suceder con las tasas de interés. Eso también agrega cierta incertidumbre sobre lo que sucederá con el dólar, dependiendo de si habrá o no aumentos, porque esa es la forma en que él decide comunicarse con el resto del mercado: simplemente ya no comparte orientaciones", ahondó.

De todas maneras, Hewson remarcó que la suba de tasas por parte de la Fed bajo la gestión de Warsh ha sido tomada de manera positiva por parte del mercado y le ha sumado credibilidad a la institución, ya que existían dudas sobre qué tan autónomo iba a ser el actual presidente del banco central norteamericano de la gestión de Trump. "Creo que eso ya no está impulsando esa tendencia de debilidad del dólar", comentó.

Carry trade: el menor atractivo del dólar, América Latina y el yen

A pesar de eso, durante otro momento de la entrevista, Hewson afirmó que sus clientes "no tienen mucha convicción respecto al dólar" en términos de realizar operaciones de carry trade con esa divisa. "En cuanto al movimiento del dólar en sí, la gente no ha tenido una opinión firme sobre si subiría o bajaría", comentó.

Destacó que "ha habido mucha más convicción en los mercados emergentes". Y ejemplificó: "América Latina ha sido un tema en el que nuestros clientes han mostrado una fuerte convicción, ya que han buscado invertir en monedas que presentan señales sólidas desde la perspectiva del carry, desde el 'momentum' y, en cierta medida, por la resiliencia frente a las tasas de interés y el entorno fiscal".

En este sentido, mencionó que sus clientes "han buscado aquellas (divisas de países) con términos de intercambio positivos y superávit fiscal". Y aclaró que "no es contra el dólar contra lo que operan, sino a través de otra moneda, que será el vehículo de financiamiento para esa operación".

Por ejemplo, mencionó que "el yen ha sido durante mucho tiempo una moneda en la que la gente ha vendido por su bajo rendimiento y ha comprado una moneda de alto rendimiento, como el peso colombiano o el real brasileño".

En otro momento de la entrevista, se refirió al euro y remarcó que "con el aumento de los precios del petróleo que se ha visto en el sector energético, Europa está más expuesta a eso que otros países", por lo que "es uno de los factores que influirá en las decisiones de la gente a la hora de decidir si el euro es algo que deberían comprar".

Mientras, en relación a la crisis política y social que está experimentando Francia, comentó que esa volatilidad "ya está descontada en el precio del euro".

En referencia a las elecciones de 2027, comentó: "Cualquier elección, ya sea en Argentina o en cualquier otro lugar, genera cierto grado de incertidumbre y cierta volatilidad".

El escenario de Argentina para 2027

En su regreso a Argentina desde 2018, Hewson afirmó que tuvo "una impresión extremadamente positiva de la dirección y el impulso de la economía, así como de las reformas que han impulsado".

Por ese motivo, mencionó que si se compara la economía respecto a 2023, "desde una perspectiva internacional se percibe un cambio positivo de manera significativa en la dinámica, en el que se han logrado enormes avances en muy poco tiempo", entre los que mencionó la mejora en la balanza comercial, el superávit fiscal, la desaceleración inflacionaria y la estabilidad del dólar.

"Creo que todo eso la hace mucho más atractiva (a Argentina) para la comunidad institucional internacional. Lo vemos aún más claramente ahora en las conversaciones que mantenemos con nuestros clientes, quienes buscan expresar opiniones positivas sobre Argentina, y lo vemos a través de la actividad comercial que realizamos con ellos", enfatizó.

En referencia a los comicios del próximo año, comentó que "cualquier elección, ya sea en Argentina o en cualquier otro lugar, genera cierto grado de incertidumbre y cierta volatilidad", aunque no supo responder "cuál será la dirección de esa volatilidad".

Por su parte, Jorge Lonegro, director de Mercados de Citibank para Argentina y el subgrupo del Sur, otro de los participantes del encuentro, enfatizó a Ámbito en el hecho de que si bien "probablemente habrá incertidumbre durante el período electoral", se trata de algo "totalmente manejable".

Consultado sobre si existe o no una apreciación excesiva del peso, afirmó que "el precio es el precio", y que es "consecuencia de los flujos" de divisas producto "del nivel de exportaciones, importaciones y entradas de capital". Por último, en lo referido al plan de financiamiento para 2027, reconoció que "han sido transparentes en cuanto a que tienen la capacidad de obtener financiamiento".