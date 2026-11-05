La arquitectura de 2027: Javier Milei busca blindar la reelección con el "factor Bullrich"

Con la meta de gobernar hasta 2031, el oficialismo evalúa una fórmula con Patricia Bullrich para mitigar el desafío de un electorado que mayoritariamente reclama un cambio de rumbo. La Casa Rosada juega su destino a una reactivación económica respaldada por los u$s15.400 millones del RIGI y paritarias que empiezan a ganarle a la inflación. En tanto, la oposición trabaja para conformar un frente "Anti Milei".

El oficialismo evalúa la fórmula presidencial de Javier Milei – Patricia Bullrich para 2027 con el objetivo de asegurar la continuidad del proyecto y la reelección.

En el círculo íntimo del presidente se señala que “es altamente probable que la fórmula para 2027 sea Javier Milei – Patricia Bullrich”. Esta decisión sería, explican, consecuencia de “una actitud pragmática” del primer mandatario ya que “su mayor aspiración es cambiar la Argentina con ocho años de mandato” y después como él mismo dijo en más de una oportunidad “termina el 2031 y a mí no me ven más el pelo. Yo desaparezco... No me van a poder encontrar de ninguna manera”.

Es que Milei tiene un plan para transformar la Argentina y para poder lograrlo era necesario incurrir en la política. Siempre señala que se necesitan otros 4 años más para logar una “Argentina próspera” y por tanto necesita ser reelecto.

En el núcleo del poder libertario tiende a consolidarse la idea de que, sin el aporte electoral de Bullrich, la continuidad del proyecto está en riesgo. Las encuestas muestran que hoy la senadora es la candidata del oficialismo que más mide y que tiene mejor imagen.

En la Casa Rosada se sabe que Bullrich no sería una vicepresidenta cualquiera, ya que, si lograra el puesto, seguramente intentaría influir -y mucho- en la política del Poder Ejecutivo. Saben que de mínima será como “un co-gobierno”, mientras otros que no la ven con buenos ojos vaticinan que nombrarla vicepresidenta “sería como entregarle el gobierno” .

A costa de ceder parte del hipotético futuro gobierno, evalúan que es necesaria la presencia de Bullrich en la fórmula presidencial porque no sólo acercaría votantes del PRO, sino también a aquellos que están de acuerdo con el proyecto, pero discrepan con modos y políticas de Milei. En este sentido, la senadora le daría “un toque de moderación” a la propuesta que sería atractivo para sectores de centro.

Dicen, que, por el momento, el oficialismo no piensa hacer anuncios sobre la fórmula, en buena medida porque prefieren que Bullrich siga jugando con libertad, aportando puntos de vistas diferentes y, por lo tanto, ampliando el espectro de posibles votantes.

Es que, en promedio, las principales consultoras de opinión pública estiman que un 56,6% de los argentinos desea un cambio de gobierno o de rumbo político de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Estos datos son los que alientan a la oposición y, en este sentido, estarían trabajando en la constitución de “Un Frente Anti Milei”. Esta iniciativa cuenta con el concurso de sectores del peronismo y algunas vertientes del radicalismo, entre otras agrupaciones políticas. Dicen que uno de los más activos en la conformación de este frente sería Sergio Massa.

Los gestores de este movimiento buscan beneficiarse con la eventual adhesión de sectores que discrepan con el presidente Javier Milei. El desagrado abarca desde aquellos que se oponen radicalmente a las políticas libertarias hasta los que coinciden en general con el rumbo, pero desaprueban los modales del primer mandatario y, en algunos casos, temen que un segundo mandato acentúe sus “rasgos autoritarios”.

Creen percibir en sectores importantes de la sociedad una suerte de “cansancio con el estilo Milei”, de alguna forma semejante a lo que sucedió al final del segundo mandato de Cristina Kirchner.

Precisamente, dicen que la expresidenta coincide con esta idea, convencida de que Axel Kicillof no es el adecuado para representar a la oposición en 2027.

El problema para estos sectores se presenta a la hora de elegir un candidato. Dicen en el kirchnerismo que la que más mide es Cristina, pero se encuentra inhabilitada judicialmente. Más aún, en el entorno de la señora de Kirchner hay quienes comentan que ella en realidad no tiene aspiraciones de un tercer mandato y que su interés pasa por que gane el peronismo para mantener una posición de poder.

Por su parte, al menos en las conversaciones reservadas, el líder del Frente Renovador, sostiene que “todavía no es su tiempo” ya que considera que está muy fresca su gestión como ministro de Economía del anterior gobierno. Fuera de estos nombres, los que hasta ahora han evaluado adolecen de un alto desconocimiento.

Esperanza

En tanto, en el entorno de Milei existe la expectativa de una recuperación de la economía en los próximos meses que haga más competitivo al oficialismo en 2027.

Apuestan a que la actividad económica se va a recuperar y que 2027 será un mejor año. Se basan en que la construcción mejorará en parte por las licitaciones de corredores viales (4.000 kilómetros hasta el momento sobre un total de 9.000), y cierta recuperación que se observa en obras en el interior.

A su vez, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) tiene comprometidos montos por u$s7.600 millones en el año en curso y u$s7.800 millones el próximo.

También apuestan a la recuperación del salario con la baja de la inflación. Por sexto mes consecutivo, en octubre los salarios acordados en paritarias por los principales gremios volvieron a ganarle a la inflación. Según Synopsis, el mes pasado el ajuste fue de 2,4%, una variación que se ubica por encima del índice de precios al consumidor estimado (entre 1,8 y 2%) por las consultoras privadas.

Cabe señalar que desde mayo pasado los sueldos acumulan un ajuste de casi 16%, en tanto que la inflación de ese período ronda el 12%, es decir una mejora superior a 3 puntos porcentuales.

De todas formas, el repunte en el poder adquisitivo de la segunda parte del año no alcanzaría a compensar el deterioro registrado en la primera. Así, 2026 cerraría con una caída salarial algo inferior a 2%, de acuerdo a los cálculos de Ecolatina.

Esta misma consultora estima que el ingreso disponible (el que queda después de pagar los gastos esenciales) también se encuentra recuperándose desde mayo. Para el promedio anual se proyecta una ligera caída – de 0,6% - con relación a 2025.

Con todo, la permanencia de las subas en las tarifas de los servicios y los problemas en el mercado laboral, entre otros factores, hacen que llegar a fin de mes sea cada vez más difícil para las familias.