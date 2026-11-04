El petróleo se hunde 9% y perfora los u$s100 ante expectativas de paz con Irán tras la derrota de Donald Trump

El crudo Brent cayó a su nivel más bajo en dos meses, mientras que el WTI también registró fuertes pérdidas. Los mercados apuestan a que el triunfo demócrata en las elecciones legislativas acelere una salida diplomática a la guerra con Irán.

El precio internacional del petróleo se desploma casi 9% este miércoles 4 de noviembre , en medio de una fuerte reacción de los mercados a la derrota electoral del presidente estadounidense Donald Trump , luego de que el Partido Demócrata recuperara el control de ambas cámaras del Congreso. Los inversores comenzaron a descontar una mayor presión política para alcanzar una solución diplomática al conflicto bélico con Irán, que provocó una escalada de los precios de la energía durante los últimos meses.

El barril de Brent, referencia internacional, retrocedió 8,7% hasta los u$s94,62 , mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, cayó 8,3% hasta los u$s88,12 . De esta manera, ambos contratos alcanzaron sus niveles más bajos desde fines de agosto, en una jornada marcada por la volatilidad y el cambio de expectativas sobre el futuro del conflicto en Medio Oriente.

La caída representa un cambio significativo respecto de las semanas anteriores. El viernes pasado, el Brent había llegado a negociarse cerca de u$s118 por barril , impulsado por los temores a nuevas interrupciones en el suministro energético mundial. Sin embargo, las señales de una posible negociación entre Washington y Teherán provocaron una rápida corrección de las cotizaciones.

Pese al derrumbe reciente, el petróleo todavía acumula una suba cercana al 65% desde comienzos de año , según informó NBC News, lo que refleja la magnitud del impacto que tuvo la guerra sobre los mercados energéticos.

La victoria demócrata en las elecciones de medio término introdujo un nuevo factor político en el mercado petrolero. Con el control de la Cámara de Representantes y del Senado, la oposición tendrá mayores herramientas para condicionar la agenda de Trump y ejercer presión sobre la estrategia militar estadounidense en Medio Oriente.

El propio mandatario reconoció que el encarecimiento de los combustibles fue uno de los factores que explicaron el resultado electoral adverso. Durante una entrevista con Fox News, Trump vinculó la derrota republicana con el precio de la gasolina y admitió que los consumidores estadounidenses sintieron las consecuencias económicas del conflicto.

En la misma línea, el vicepresidente JD Vance atribuyó públicamente el revés electoral a la guerra con Irán, en una señal de las crecientes tensiones políticas que enfrenta la Casa Blanca.

Los operadores interpretaron estas declaraciones como una posible señal de moderación de la estrategia militar estadounidense. Sin embargo, los analistas advierten que todavía persisten riesgos de una nueva escalada, especialmente si fracasan las negociaciones diplomáticas.





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La caída del petróleo podría aliviar la inflación en EEUU

La fuerte baja del crudo también abre la posibilidad de un alivio para los consumidores estadounidenses, que vienen enfrentando un importante encarecimiento de los combustibles.

Según datos citados por NBC News, el precio promedio de la gasolina se ubicaba este miércoles en u$s4,12 por galón, un nivel 39% superior al registrado antes del inicio de la guerra con Irán, el pasado 28 de febrero. Patrick De Haan, analista de GasBuddy, consideró que la reciente caída del petróleo podría llevar el precio promedio de la gasolina por debajo de los u$s4 en los próximos días.

El impacto también podría trasladarse al transporte de mercaderías. Los futuros del diésel estadounidense retrocedieron cerca de 7% durante la jornada, hasta sus niveles más bajos desde fines de agosto.

Esta evolución resulta especialmente relevante para la inflación, dado que el diésel constituye uno de los principales costos del transporte de alimentos y otros productos de consumo masivo. Una reducción sostenida de su precio podría contribuir a moderar las presiones sobre los precios minoristas.

El estrecho de Ormuz, la principal incógnita del mercado

A pesar del optimismo que generaron las señales diplomáticas, la evolución del conflicto con Irán continúa siendo determinante para el precio del petróleo.

El estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el comercio mundial de hidrocarburos, sufrió fuertes alteraciones desde el comienzo de la guerra. Las restricciones al tránsito de buques y los riesgos para la infraestructura energética regional alimentaron el incremento de las cotizaciones.

Sin embargo, los flujos de exportación de petróleo desde los países del Golfo comenzaron a recuperarse. Según Reuters, alcanzaron 17,1 millones de barriles diarios en octubre, equivalentes a aproximadamente tres cuartas partes de los niveles previos al conflicto.

La posibilidad de una normalización gradual de los envíos, combinada con una eventual negociación de paz, explica buena parte de la presión bajista sobre las cotizaciones.

No obstante, el mercado sigue expuesto a movimientos bruscos. Un fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán o una nueva escalada militar podría revertir rápidamente la tendencia.

Por ahora, el petróleo pasó de reflejar el temor a una interrupción prolongada del suministro mundial a descontar una posible salida diplomática, en una jornada en la que la política estadounidense volvió a convertirse en el principal motor de los precios internacionales de la energía.