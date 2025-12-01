SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
1 de diciembre 2025 - 11:20

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 1 de diciembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mantuvo la pax cambiaria y cerró noviembre con un avance de $6,5 o 0,5%, debido a la fuerte demanda durante las elecciones. A su vez, el S&P Merval cerró su segundo mes en alza. Este lunes la atención en el mercado estará puesto en el dato de recaudación del mes pasado.

Live Blog Post

Los bonos suben en el inicio de diciembre, el mes previo al pago de los cupones

Los bonos en dólares muestran leves avances positivos, el riesgo país se ubica arriba de los 600 puntos y el Merval arranca en rojo, en un contexto de pax cambiaria y expectativas de reformas.

Live Blog Post

Aluvión de importaciones de juguetes tensiona a la industria en la previa de las fiestas

El ingreso récord de juguetes importados con China concentrando casi todo el volumen, se combina con consumo en baja, sobreoferta y contrabando. Esto pone en jaque a fábricas, comercios y empleo en todo el país.

Live Blog Post

Wall Street cede en el inicio de un diciembre marcado por reuniones claves de la Fed y el Banco de Japón

Los principales índices de Wall Street caen en la preapertura de este lunes. El mal clima en el inicio de la jornada tiene su origen en las dudas que existen en torno a las próximas decisiones de política monetaria de dos de los bancos centrales más importantes del mundo.

NYSE Wall Street
Live Blog Post

La liquidación de dólares del agro se desplomó 32% en noviembre y entraron solo u$s760 millones

Los agroexportadores liquidaron u$s759,7 millones en noviembre, de acuerdo al informe difundido este lunes por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que en conjunto representan cerca del 48% de las exportaciones totales del país.

Live Blog Post

Alerta reservas: el BCRA cancela un vencimiento de u$s1.000 millones por un Bopreal

El Banco Central (BCRA) pagará este lunes un vencimiento de u$s1.000 millones correspondiente a un Bono de Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal), el instrumento que entregó la entidad a importadores para cancelar deudas con sus proveedores del exterior.

Por Carlos Lamiral

Live Blog Post

El dólar mantiene la pax cambiaria y la atención de la city sigue puesta en la acumulación de reservas

El dólar oficial comienza diciembre con estabilidad. En el balance del último mes, el tipo de cambio mayorista avanzó apenas $6,5, lo que implicó una suba de solo 0,5%, muy por debajo del salto de casi 5% que había mostrado en octubre, en plena antesala electoral y con fuerte demanda de cobertura.

dolar
Live Blog Post

"Los problemas son los mismos": el diagnóstico crítico de Carlos Melconian sobre la economía argentina

El economista cuestionó la política económica, subrayó la “falta de demanda” como causa de la recesión y alertó sobre vencimientos en dólares que exigen respuestas fiscales urgentes.

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 1 de diciembre

El dólar oficial arranca el último mes del año a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.436,14 para la compra y a $1.487,59 para la venta.

