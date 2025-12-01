Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 1 de diciembre

El dólar mantuvo la pax cambiaria y cerró noviembre con un avance de $6,5 o 0,5%, debido a la fuerte demanda durante las elecciones. A su vez, el S&P Merval cerró su segundo mes en alza. Este lunes la atención en el mercado estará puesto en el dato de recaudación del mes pasado.
Los bonos suben en el inicio de diciembre, el mes previo al pago de los cupones
Los bonos en dólares muestran leves avances positivos, el riesgo país se ubica arriba de los 600 puntos y el Merval arranca en rojo, en un contexto de pax cambiaria y expectativas de reformas.
