Alerta meteorológica por posible tormenta con granizo en el AMBA y otras provincias: cómo seguirá el clima en el país

Domingo inestable en todo el país, con lluvias, tormentas y alerta por posible granizo en el AMBA y varias provincias. El SMN confirmó inestabilidad generalizada.

El SMN emitió alertas por tormentas fuertes y posible caída de granizo en el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este domingo una alerta por tormentas fuertes y posible caída de granizo que afecta al AMBA y a numerosas provincias del país. La jornada se presenta inestable desde temprano, con lluvias persistentes, cielo cubierto y una marcada baja en las temperaturas en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Tanto la Ciudad de Buenos Aires como el Conurbano atraviesan un domingo de condiciones variables y poca amplitud térmica. El SMN anticipó lluvias aisladas durante la mañana y tormentas más intensas hacia la tarde y noche , algunas con riesgo de granizo . Las temperaturas se mantendrán entre los 17 °C de mínima y 20 °C de máxima , con cielo cerrado durante toda la jornada.

En la Provincia de Buenos Aires el panorama será similar , especialmente en el centro y sur del territorio, donde la inestabilidad se sostendrá todo el día. Allí se esperan marcas térmicas entre 11 °C y 19 °C , acompañadas por vientos moderados del sector este-sureste que refuerzan la sensación de descenso térmico.

Varias provincias del centro y norte del país están bajo alerta amarilla y naranja por fenómenos severos.

El SMN mantiene activa una alerta amarilla por tormentas fuertes en gran parte del territorio nacional. Según el organismo, las áreas afectadas pueden registrar lluvias intensas en cortos períodos, acumulando entre 30 y 70 mm , sumadas a actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 80 km/h y la eventual caída de granizo.

La advertencia incluye al AMBA y a varias provincias del norte, centro y Cuyo, donde se prevé un domingo de inestabilidad generalizada.

El clima en el norte, Cuyo y el centro del país

En el noreste, ciudades como Posadas tendrán un domingo caluroso e inestable, con máximas de 30 °C, chaparrones y tormentas aisladas desde la tarde. El índice UV seguirá en niveles “Muy Altos”, por lo que se recomienda evitar la exposición solar prolongada.

En la región cuyana, San Luis tendrá lluvias y tormentas aisladas a lo largo del día, con temperaturas que irán de 17 °C a 24 °C. En Mendoza, en tanto, se esperan condiciones variables: posible Zonda en Malargüe, inestabilidad en la cordillera y una máxima de 25 °C.

Cómo seguirá el clima en los próximos días

Para el lunes, el AMBA comenzará la semana con algunas lluvias durante la madrugada, pero con tendencia a mejorar desde la mañana. El cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas entre 19 °C y 23 °C.

El martes, en cambio, el tiempo se estabilizará, con cielo parcialmente nublado y un leve ascenso térmico hacia la tarde, alcanzando una máxima de 28 °C.

En Cuyo, ciudades como Mendoza tendrán el lunes una jornada más estable, con poca nubosidad y una máxima que podría llegar a 28 °C, mientras que en el Litoral la inestabilidad persistirá al menos hasta el inicio de semana.