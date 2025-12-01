El euro hoy -sin impuestos- comienza el mes a $1.622,43 para la compra y a $1.715,04 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este lunes 1 de diciembre
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubicó a $1.717,75 para la compra y a $1.749,75 para la venta. El euro tarjeta marcó los $2.226,47.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, lunes 1 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.451,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 1 de diciembre
El dólar blue cotizó en $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, lunes 1 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.518,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en 4,6%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 1 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.474,82 y la brecha con el dólar oficial es de 1,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 1 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 1 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.508,03, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 1 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.107, según Binance.
