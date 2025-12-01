Mercados: diciembre arranca con tasas más estables y un dólar en tensa calma a 4% del techo de la banda Por Giuliana Iglesias + Seguir en









El Gobierno avanzó con su estrategia monetaria: flexibilizó regulaciones para capitales extranjeros y el tipo de cambio subió 3,4% en la semana. Sin embargo, el mercado sigue mirando con cautela la acumulación de dólares.

El Gobierno avanzó esta semana en la normalización de la política monetaria. Mariano Fuchila

El Gobierno avanzó esta semana en su estrategia monetaria. En el marco de la última licitación de deuda donde tenía vencimientos por casi $15 billones y donde necesitaba un rollover alto, el Banco Central (BCRA) redujo encajes, profundizó la baja de las tasas de interés y, a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), reordenó la demanda de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) en el mercado de cauciones con el objetivo de redirigir liquidez hacia el sistema bancario. En paralelo, avanzó sobre las regulaciones cambiarias vigentes y flexibilizó las condiciones para que los inversores extranjeros transfieran valores negociables a entidades del exterior.

En el frente cambiario, el dólar mayorista se acercó a la banda superior y avanzó 3,4% en la semana y se ubica a 4% del techo de la banda, pese a atravesar un período estacionalmente favorable por la mayor oferta de divisas. Uno de los factores clave detrás de este ingreso de dólares fue la fuerte emisión de Obligaciones Negociables (ONs), que ya marca un récord durante la gestión de Javier Milei. Según datos de la Consultora 1816, las emisiones superaron los u$s4.200 millones, sumando colocaciones provinciales y corporativas offshore.

WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.39.03 El récord de emisión de ONs durante noviembre Desde la city descuentan que esta mayor disponibilidad de dólares, junto con la demanda estacional de pesos para el pago de aguinaldos y la inminente liquidación de la cosecha de trigo —que será récord de acuerdo a estimaciones de la Bolsa de Comercio—, continuará conteniendo al tipo de cambio en el corto plazo.

Sin embargo, más allá de estos factores positivos, la principal incógnita sigue siendo la capacidad de acumulación de reservas. El mercado descuenta un waiver por el incumplimiento de la meta de reservas acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). De hecho, pese al ingreso extraordinario de dólares por las ONs, el Tesoro apenas logró acumular u$s200 millones, una cifra poco significativa.

Esta fragilidad podría ser uno de los factores que explica por qué el riesgo país no baja y se mantiene en torno a los 600 puntos básicos. Para el mercado, la premisa sigue siendo la misma: menos dólares te llevan a una fragilidad que puede desembocar, tarde o temprano, en una corrección cambiaria.

Para LCG, la baja de tasas y las expectativas comandarán la dinámica futura en relación al dólar. "La cautela está presente, y se busca evitar que una reducción excesiva - de las tasas- genere una presión alcista indeseada en el tipo de cambio (oficial y paralelos)". En el panorama de las inversiones, los bonos soberanos en dólares avanzaron 0,2% promedio, mientras que los Bopreales subieron en promedio 0,5%. Los bonos CER continúan ofreciendo rendimientos reales de entre 5% y 9%, y siguen siendo de los instrumentos más demandados, sobre todo después del dato de inflación de octubre. Además, los títulos a tasa fija avanzaron 0,5%, con la curva cerrando en torno al 2,4% de rendimiento mensual, levemente por encima de la inflación. Este nuevo reacomodamiento de tasas, junto con la decisión de limitar la exposición de los FCI a las cauciones, será uno de los focos centrales de esta semana. El ajuste impactará de forma directa a partir de este lunes en los rendimientos de los fondos money market, que comenzarán a alinearse con las tasas bancarias, con cauciones a un día en torno al 20% y Lecap a 15 días que se ubica en torno al 20,9%. Por último, algo no menor para destacar: este lunes pagan cupón el BONTE TY30, el flamante bono para inversores extranjeros que nació en mayo y el Bopreal BPY26. La agenda económica de la semana Lunes El Ministerio de Economía dará a conocer el dato de recaudación de noviembre. Martes Se conoce el IPC de la zona euro (noviembre) Jueves INDEC revela el dato de la industria pesquera del mes de octubre.

El BCRA publicará el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de noviembre de 2025.

Peticiones semanales de desempleo de EEUU Viernes Se conoce el dato de PBI de la zona euro (tercer trimestre)

El INDEC publicará el Índice de producción industrial minero correspondiente al mes de octubre.

El BCRA difundirá el Informe monetario mensual de noviembre.

