Transporte, alquileres y prepagas: diciembre llega con aumentos que impactarán en el bolsillo de los argentinos

Los mismos llegan en un contexto de creciente inflación, a la espera del dato oficial de noviembre. Uno por uno, cuánto sube cada servicio.

Para el mes de diciembre se espera una serie de aumentos en los servicios esenciales que impactarán en los bolsillos de los argentinos. Estos incrementos alcanzarán al transporte público, las prepagas y los alquileres , en un contexto de inflación en alza que, según analistas privados, rondará entre 2,5% y 2,6% en noviembre.

Diciembre continuará la línea del mes pasado, con un ajuste que corresponde a un aumento aproximado del 4,4% respecto de la tarifa vigente.

En ese sentido, los pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) deberán pagar por el boleto de colectivo alrededor de $594 en promedio, mientras que en el conurbano bonaerense el pasaje básico alcanzará los $598 . En lo que respecta al subte, el nuevo valor rondará los $1.207 .

Este aumento se da en el marco del mecanismo de revisión tarifaria vigente, que busca reflejar variaciones de costos del servicio.

Si bien varían según el tipo de plan y la estructura de costos de cada empresa, las cuotas de medicina prepaga llegarán en diciembre con aumentos que se ubican entre el 2,1% y 2,5% .

A partir del argumento de gastos médicos, insumos y honorarios profesionales, este ajuste forma parte del esquema de actualizaciones periódicas del sector. De esta forma, un plan individual que en noviembre costaba $65.000 pasará a ser de $66.300; para un plan familiar de $150.000, la cuota se ubicará en $153.300; en lo que respecta a planes superiores —algunos superan los $200.000 en algunos casos— las cuotas de diciembre podrían situarse en torno a los $204.600.

prepagas salud Las prepagas también vendrán con aumentos en el último mes del año. Depositphotos

A continuación, los aumentos de cada prepaga, una por una:

OSDE aplicará una suba del 2,1% en todo el país, aunque en la región Patagónica la actualización será del 2,5%.

aplicará una suba del 2,1% en todo el país, aunque en la región Patagónica la actualización será del 2,5%. Galeno: 2,3%

2,3% Swiss Medical: 2,3%

2,3% Prevención Salud: 2,3%

2,3% Avalian: 2,3%

2,3% Hospital Alemán: 2,3%

2,3% Sociedad Italiana: 2,3%

2,3% Sancor también incrementará sus cuotas un 2,3%, con la salvedad de que lo hará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Alquileres: aumentos anuales de hasta 39,2%

Los alquileres también sufrirán aumentos en el último mes del año, aunque varían según el tipo de contrato. Aquellos que se actualizan de manera trimestral tendrán un incremento del 6,43 % desde diciembre, mientras que los que se revisan cada cuatro meses experimentarán una suba del 8,46%.

Alquileres Propiedades Mercado Inmobiliario Además de algunos factores que afectan su dinámica, el mercado de alquileres experimentará subas en diciembre. Pexels

En otra línea, los aumentos semestrales se actualizarán un 14,1%, y los contratos con ajuste anual alcanzarán el 39,2%. Asimismo, la dinámica del mercado muestra una oferta estable en unidades de uno o dos ambientes, con las expensas como factor de presión por aumentos recientes y los pagos con niveles elevados de morosidad, una preocupación entre administradores y propietarios.

Gas y luz: aumento del 3,6%

A pesar de que no se dispusieron nuevos incrementos tarifarios en electricidad y gas para diciembre, las facturas del mes próximo reflejarán los consumos de noviembre.

En ese sentido, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó los nuevos valores del Costo Propio de Distribución (CPD), que es el componente de la tarifa que remunera a la distribuidora por su servicio. En esa línea, los usuarios de Edesur abonarán un 3,53% más respecto a octubre, mientras que los usuarios de EDENOR verán reflejado en sus boletas una suba del 3,6%.