"Los problemas son los mismos": el diagnóstico crítico de Carlos Melconian sobre la economía argentina + Seguir en









El economista cuestionó la política económica, subrayó la “falta de demanda” como causa de la recesión y alertó sobre vencimientos en dólares que exigen respuestas fiscales urgentes.

Carlos Melconian advirtió desequilibrios macroeconómicos que golpean la actividad y deterioran el poder adquisitivo.

El economista Carlos Melconian trazó un panorama sombrío sobre la coyuntura económica y aseguró que, pese a los cambios políticos recientes, “los problemas son los mismos”. El analista afirmó que las vulnerabilidades estructurales persisten, que la recesión responde a la “falta de demanda” y que el frente fiscal será determinante para evitar mayores tensiones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el economista planteó que el verdadero nudo de la crisis no se encuentra en el nivel del tipo de cambio, sino en desequilibrios macroeconómicos que golpean la actividad y deterioran el poder adquisitivo. Según explicó, la caída del PBI no responde a problemas de competitividad cambiaria, sino a la combinación de salarios debilitados y falta de crédito, que profundiza el retroceso del consumo.

Para ilustrar la magnitud del deterioro social, remarcó que “el que mejor está es el salario promedio privado formal y está 20 abajo de la época de Macri”. En ese sentido, instó al Gobierno a reconocer el “efecto devastador” que el ajuste fiscal generó sobre el consumo, la informalidad y la actividad cotidiana de millones de personas.

El análisis de Carlos Melconian de la coyuntura económica En su análisis del frente externo, Melconian identificó tres discusiones centrales: la fiscal, la monetaria y la cambiaria. Aseguró que la clave es la primera. Tras el “reseteo de la política económica”, el sector público debe “comprar dólares con el superávit fiscal en pesos para pagar los intereses de la deuda”.

Según sus cálculos, Argentina tiene compromisos por intereses que exigirán 10 billones de dólares entre 2026 y 2027. Solo una vez cubiertas esas obligaciones -advirtió- podrá iniciarse una verdadera acumulación de reservas.

También cuestionó las señales en el mercado cambiario. Señaló la inconsistencia de querer flexibilizar el mercado manteniendo una banda fija -por ejemplo, en $1.500 por dólar- y apuntó contra el comportamiento social de refugio en la divisa: “La que rompe la armonía del mercado cambiario es la dolarización de las personas”. Recordó que el público adquirió U$S32.000 millones, de los cuales solo el 20% regresó como depósitos. Para Melconian, seguir discutiendo sobre si fijar o liberar el tipo de cambio desvía la atención de los elementos estructurales. Sin resolver los frentes fiscal y monetario, concluyó, ninguna estrategia cambiaria puede garantizar estabilidad.