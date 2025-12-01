Charlas de Quincho: alfombra roja en el Senado, semillas en la oreja, quejas impositivas y una Rosada que se derrite

Balcarce 50, un hervidero por falta de aire en la sala de prensa. El Consejo de Mayo no logra acordar, aunque aparecieron las primeras semillas, pero para otro tipo de uso. La Plata, entre el Presupuesto y "La Mona". Automotrices ruegan una reforma tributaria. Foro argentino-isralí dejó corrillos de negocios.

Clima caliente en la Casa Rosada , y no solo por la tensión política de los últimos días, con el desfile de gobernadores y de dirigentes del Consejo de Mayo (que no logran acordar la reforma laboral). También el calor se siente en Balcarce 50 por los problemas en los aires acondicionados, en especial en la sala de prensa.

Chismes y datos de color cuando el calendario marca la llegada de diciembre, y con este último mes del año, los cócteles de fin de año, que dejarán tela para cortar. El diputado con semillas en la oreja y los atuendos de los senadores que juraron en la Cámara alta fueron parte de los corrillos semanales, al igual que el baile en La Plata: bailaron los legisladores para aprobar el Presupuesto de Kicillof y también bailaron otros al ritmo de "La Mona" Jiménez, Visitante Ilustre de la capital bonaerense.

Demoras de Pablo Quirno y demoras para devolver saldos impositivos a favor. Quejas de automotrices por la presión impositiva, que asfixia a la industria. El quincho de la semana hubiese sido el casamiento del exgobernador de Tucumán, José Alperovich, con la ex Gran Hermano Marianela Mirra. Sin embargo, no hubo mayores repercusiones, ya que la ceremonia se realizó en el departamento donde viven en Puerto Madero, el mismo en el que Alperovich cumple prisión domiciliaria, con los pocos invitados que autorizó la Justicia.

Más allá de que el exgobernador fue operado de urgencia horas después de la ceremonia, muchos recordaron que Alperovich solía recibir a sus visitantes en su caserón de la coqueta Yerba Buena en pijama y descalzo, una hecho que con el tiempo fue cobrando otra connotación.

Un recorrido sobre el comportamiento de los gobernadores tucumanos en carácter de anfitriones llevó a un nostálgico a rememorar: " Palito Ortega recibía en su casa al pie del cerro, pero bien bañado y peinado. Manzur cuidaba los modos. Como buen descendiente de árabes tiene su casa llena de sillones que parecen camas y cada cinco minutos te ofrecen algo para beber o comer", recordaba un hombre de esa provincia, que no pudo saludar al recién casado. "En cambio, Julio Miranda , formado en el gremio gasista, jamás dejaba entrar a nadie a su casa. Atendía en un bar del Parque 9 de Julio. Tenía una mesa que era de su uso exclusivo, lejos, para que nadie escuchara de qué se hablaba", prosiguió el tucumano de pura cepa. Para terminar: "En cambio, Bussi era un hijo de p... No me lo contaron. Cuando dejaba entrar a su despacho en la Casa de Gobierno a unos poquitos, se encargaba que se viera que había un arma. Una 9 milímetros, cromada". Usos y costumbres del Tucumán.

Consejo y semillas

El Consejo de Mayo se reunió y dejó la sensación de una etapa concluida más por inercia que por convicción. En el encuentro que tuvo lugar el martes, y que podría ser el último antes del envío de los proyectos de reforma laboral y tributaria, el Gobierno buscó exhibir un esquema de consensos que, puertas adentro, sigue lejos de consolidarse. La agenda que Milei pretende activar en diciembre avanzó en algunos puntos técnicos, pero continúa atada a las diferencias entre gremios, empresarios y mandatarios provinciales, que llegaron a la mesa con demandas cruzadas y prioridades incompatibles.

Los industriales, con la UIA a la cabeza, insistieron en la necesidad de un esquema que reduzca costos laborales y dé previsibilidad a las contrataciones. La CGT, representada por Gerardo Martínez, mantuvo su postura de no convalidar cambios que puedan interpretarse como retrocesos en materia de derechos adquiridos. La discusión tributaria tampoco logró una síntesis clara: las provincias se resisten a resignar recursos mientras la Casa Rosada insiste en reordenar el esquema impositivo para mostrar un horizonte “pro inversión”.

En este marco, el descontento de la CGT fue más explícito que en encuentros previos. Martínez trasladó a la mesa el malestar creciente en varios gremios, que consideran que el Ejecutivo busca avanzar con una reforma “por goteo”, dejando afuera de la negociación a sectores clave de la estructura sindical. La central obrera señaló que los borradores del Gobierno no reflejan los puntos acordados en las discusiones técnicas y que, de mantenerse esa línea, la relación con el oficialismo podría tensarse aún más en la recta final del año legislativo. Basta ver la foto oficial que difundió Presidencia para darse cuenta de cómo fue el tono del cónclave.

Consejo de Mayo El Consejo de Mayo, integrado por Gerardo Martinez, Carolina Losada, Manuel Adorni, Alfredo Cornejo, María Cecilia Dominguez Diacoluca, Federico Sturzenegger, Martín Rappalini y Cristian Ritondo.

Pese a esto, en Balcarce 50 uno de los comentarios no tuvo que ver con la letra chica de las reformas, sino con la presencia de Cristian Ritondo. El diputado llamó la atención por unas discretas semillas adheridas a su oreja, parte de un tratamiento de auriculoterapia al que recurrió para dejar el cigarrillo. La técnica, heredada de la medicina tradicional china y busca estimular puntos de presión para reducir ansiedad y mejorar el manejo de impulsos. Entre reuniones y borradores, Ritondo aprovechó para sumar un método alternativo a su proceso de abandono del tabaco. "Con Milei que apuesta al campo, tenemos semillas hasta en las orejas", decía a modo de chascarrillo un funcionario libertario, al comentar la situación. También hubo corrillos sobre la decisión de Manuel Adorni de desplazar a José “Cochi” Rolandi como vicejefe de Gabinete. Aimé Vázquez ocupará ese lugar.

El dato, anecdótico pero comentado entre asesores y legisladores, contrastó con el tono ríspido de las negociaciones. Mientras el Gobierno intenta cerrar un paquete de reformas que apunta al corazón de la estructura laboral e impositiva del país, la política sigue mostrando esas escenas donde la tensión institucional convive con los gestos personales. Con el Consejo de Mayo llegando a su fin, las definiciones de fondo quedaron en manos del Congreso, que tendrá la tarea de convertir un cúmulo de intenciones divergentes en una agenda legislativa consistente.

Merma de periodistas por cuestiones climáticas

No todo en Gobierno fue rosca política. También hay comentarios respecto al futuro trabajo de los medios. Es que casi todos los presidentes, incluidos Carlos Menem, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, quisieron mudar la sala de periodistas de la Casa Rosada. El argumento era trasladarla a otras oficinas en el segundo piso de Balcarce 50. Siempre, de una u otra manera, buscaban que los periodistas, más que la sala, no anduvieran dando vueltas por lugares sensibles del edificio, por donde en rigor circula la información.

Ninguno lo logró. La sala sigue en el mismo histórico lugar, incluso de 1945, cuando fue bombardeada. Sin embargo, el gobierno de La Libertad Avanza, en cabeza del exsecretario de Comunicaciones Manuel Adorni, ahora como jefe de gabinete, lo va a terminar logrando. ¿Cómo? De una manera muy sencilla. Este año los viejos aires acondicionados que tenía esa sala dejaron de funcionar. Están desde la época de Menem. Nunca fueron reemplazados. Solo reparados, pero hace décadas. De hecho, ya no es posible repararlos porque no hay repuestos de esos aparatos vetustos.

Durante el invierno, los periodistas trabajaron con los abrigos puestos y hasta con guantes. Alguno que otro se compró un caloventor. Ante el pedido de calefaccionar la sala, en el Gobierno respondieron que iban a comprar unas estufas portátiles pero nunca aparecieron. Ahora empiezan los días de calor. Cabe aclarar que la sala de periodistas no tiene ventanas, no tiene circulación de aire. Es un cajón con unas puertas ventanas que dan a pasillos internos. Para colmo, los viejos ventiladores de techo también se rompieron. "No se puede trabajar directamente porque es como meterse en un sarcófago", se escuchó decir a un profesional de larga trayectoria. Cuando se le pregunta a Javier Lanari, ahora a cargo del área de Medios, si van a hacer algo, contesta: "No tengo firma", hecho que es cierto porque, recordemos, la Secretaría de Comunicaciones se disolvió.

Es más, dicen que Lanari tiene dudas respecto a si va a cobrar el sueldo. Y el jefe de Gabinete está ocupado en cosas más importantes como para perder tiempo solucionar ese problema del aire acondicionado para la sala de periodistas. Resultado: en enero no habrá casi periodistas, porque porque sería insoportable trabajar en esas condiciones. Una forma climática de evitar que los periodistas estén en lugares de circulación de funcionarios. De hecho, cada vez que el Presidente llega a su oficina ponen tantas vallas y tanto personal de seguridad que para ir baño lo tienen que acompañar a la ida y a la vuelta. Una restricción como fue el endurecimiento de las condiciones de acreditación, aunque en realidad luego las credenciales se entregaron a piacere.

Jura de senadores: los mejor y peor vestidos

El Senado tuvo su propia alfombra roja en el marco de la ceremonia de jura de los nuevos legisladores, y en los pasillos se comentó casi tanto el cruce entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, como que la primera coincidió con Karina Milei en el color elegido para la ocasión. Ambas de verde esperanza, la hermana presidencial entró con aire de local y sin necesidad de ensayo previo. Entre saludos tensos y miradas de costado, quedó claro que el protocolo no alcanza para disimular la interna.

En la vereda del blanco se alinearon varias protagonistas. Además de Bullrich, que llegó firme y sin perder tiempo en declaraciones, la rionegrina Lorena Villaverde –quien no pudo asumir, pero igual se paseó por la Cámara alta- eligió el tono vinculado a la pureza, que pareció ser el dress code de la jornada.

Senado jura (1) Villarruel y Karina, verde esperanza.

El color también fue usado por la pastora Nadia Márquez, y la fueguina Belén Montes de Oca. La chaqueña Silvana Schneider y Cristina López –quien juró por “los 30.000 desaparecidos”- completaron el bloque blanco y sus derivaciones en off white. Todas parecían recién salidas de un catálogo de “neutralidad cromática”, aunque sus posiciones políticas estuvieran lejos de serlo.

Entre los looks más esperados del evento primó el de Claudia Ledesma Abdala, quien acompañó a su marido, Gerardo Zamora, en la jura. Antes de conocerse que el gobernador tendrá su propio bloque en la Cámara alta, la santiagueña –fashion icon del Senado- se mostró junto a las mujeres de su familia combinando encajes pasteles.

Gerardo Zamora Senado Zamora juró como senador, y su esposa Claudia Ledesma, que dejará la Cámara alta, lo escoltó en el acto.

El contraste estalló cuando apareció la salteña María Emilia Orozco en rosa chicle, escoltada por su jefe político, Alfredo Olmedo. Él, fiel a su uniforme amarillo y negro, provocó que más de uno murmurara que parecía salido de una parada de taxis. Olmedo no se inmutó, perfectamente cómodo en su propio código de vestuario.

Rosca y cuarteto en La Plata

No hubo fernet con Coca pero sí rosca con cuarteto en La Plata. La capital bonaerense se convirtió esta semana en el epicentro de las tensiones políticas tanto al interior del peronismo como entre el gobernador Axel Kicillof y la oposición. Contra reloj y tras negociaciones frenéticas, el mandatario logró la aprobación del Presupuesto 2026 y de la ley tributaria por parte de la Legislatura. No tuvo la misma suerte con el pedido de endeudamiento, que cayó en saco roto al naufragar las conversaciones con los distintos partidos. Por ahora la iniciativa podría tratarse la semana próxima, pero su futuro es una incógnita.

Mientras Mariano Cascallares y Gabriel Katopódis, los delegados de Kicillof, cruzaban de la Gobernación al Palacio Legislativo y viceversa con asiduidad coreográfica, otros quehaceres tenían lugar en la Municipalidad platense. Allí el intendente Julio Alak condecoraba a Carlos "La Mona" Jiménez como ciudadano ilustre y le entregaba la llave de la ciudad, en la antesala del concierto que el artista brindará este sábado en el Estadio Único.

WhatsApp Image 2025-11-30 at 6.51.20 PM Alak y La Mona, en La Plata.

“Estoy realmente feliz, contento y completamente agradecido y emocionado. Quiero agradecerle al intendente Julio Alak y a todo el gabinete. Mañana me tocará cantar en un lugar emblemático como el Estadio Único Diego Armando Maradona, un lugar en donde cantó un ícono como el Indio Solari”, aseguró el legendario cuartetero al recibir la distinción en manos del jefe comunal.

Alak, en tanto, aseguró que “nombrarlo Visitante Ilustre no es un gesto simbólico más; es reconocer una vida entera dedicada al arte y a la pasión popular, y a una manera de conectar con la gente”. “‘La Mona’ es parte del patrimonio cultural argentino y honrarlo es seguir construyendo un puente más sólido con la querida provincia de Córdoba”, sintetizó el jefe comunal.

El intendente llegó con la tarea hecha al encuentro con el músico: horas antes, el Concejo Deliberante local había aprobado su proyecto de Presupuesto 2026 y la implementación de un nuevo sistema de transporte en la ciudad, clausurando las sesiones ordinarias antes del recambio legislativo. "Quién pudiera...", suspiró un funcionario agotado en la gobernación bonaerense.

Demoras de los cancilleres y de los saldos a favor

Mientras esperaban las palabras del canciller Pablo Quirno y de su par de Israel, Gideon Sa’ar, algunos empresarios que participaron del cierre del Foro Económico Argentina-Israel comentaban los problemas que tienen para recuperar saldos a favor de impuestos. Sobre todo, les llamó la atención la diferencia de tratamiento que tienen las exportaciones que lograron un seguro de cambio de ARCA para cobrar sus saldos a favor en 2027. El resto de los contribuyentes no tienen ese beneficio.

Gideon Sa’ar y Pablo Quirno tardaron más del 20 minutos, luego de que la animadora del evento presentara a ambos funcionarios. Se hizo un silencio. Todos se quedaron mirando la puerta de entrada pero los dos diplomáticos se tomaron su tiempo. Uno de los empresarios estaba apurado: se fue con discreción del evento antes de que hablaran los cancilleres.

quirno-guideon Gideon Sa’ar y Pablo Quirno.

En Inventir On Line creen que se viene el tiempo del cambio, según comentó el CEO de la empresa Diego Pizulli en una charla con periodistas. IOL tiene 2 millones de clientes de retail. Usan la plataforma más que nada para comprar y vender dólares. Pizulli dijo que últimamente se están animando a otro tipo de inversiones. Pero siempre teniendo en cuenta que son pequeños montos.

Pizulli anticipó que IOL va a comenzar una nueva fase de su negocio a partir de la mayor estabilidad que prevén para el país. Se espera que el retail baje en intensidad y que gane protagonismo el negocio tradicional de los agentes de liquidación y compensación, que es la venta y compra de bonos y acciones.

Impuestos y la competitividad perdida

En una presentación automotriz reciente, en la zona norte del conurbano, donde se exhibían los avances en la integración de jóvenes al sector, la conversación se desvió rápido de la vocación al desafío de la economía real. Representantes de dos terminales coincidieron en que el futuro de la producción en Argentina se apoya en tres pilares, donde el factor impositivo resulta el más urgente. "Antes de salir a hablar de cualquier cosa, uno debe poner tecnología y procesos para competir", explicó un ejecutivo.

No obstante, el consenso de la mesa apuntó al segundo pilar: el marco impositivo, regulatorio y laboral.

El verdadero dolor de cabeza para la industria no pasa por la normativa laboral que intenta impulsar el gobierno de Milei, sino por la voracidad fiscal sobre la producción que apunta a la exportación. Los ejecutivos de las terminales explicaron que una camioneta que sale de la línea de montaje carga entre 12 y 15 puntos de impuestos para exportar. "Esto no ocurre en Tailandia, que no tiene impuestos, o en Brasil, donde se cobra solo 7 puntos", comentó un representante de una de las firmas. La falta de competitividad generó que la industria pierda mercados clave, como México y Centroamérica, lo cual hoy se ve en las cuentas.

La preocupación es extrema. "Si nosotros no nos obsesionamos por competitividad, no va a quedar nadie produciendo en el país. Haremos un outsourcing de la industria a otros países", advirtió uno de los empresarios a la mesa.

Sostuvo además que resulta muy difícil que la opinión pública perciba lo que una industria paga de impuestos para exportar. "Nadie lo ve ni lo sufre en el bolsillo. Lo ven en la capacidad que tenemos nosotros de invertir, generar empleo y tener autopartistas", agregó. Este factor tributario resulta mucho más determinante que cualquier otra reforma, incluso la laboral.

Sobre la integración con el mundo, los ejecutivos ven con buenos ojos acuerdos como el de Argentina con Estados Unidos o el Mercosur-UE. Reconocen que esto permite integrarse a economías con reglas de juego claras, aunque el beneficio inmediato se concentra en otros sectores (como el agro y la maquinaria) más que en el automotor. Mientras el panorama exportador se discute, el negocio de venta local compite con importaciones, donde los vehículos chinos establecen una vara alta. Los 0 km se mantienen con valores elevados, incluso para el segmento más accesible.

Diálogos con la IA, sin edición

- ¿La estás siguiendo o ya te aburriste de la pelea Milei–Chiqui?

- La sigo porque es la primera telenovela donde no sabés si el final lo escribe la AFA o la Oficina del Presidente. Igual, ya deberían cobrar entrada.

- En el Congreso, ¿ves movimientos… o apenas acomodamientos para la foto?

- Acomodamientos. Movimiento sería si alguno arriesgara algo. Hoy la mayoría sólo cambia de silla para salir mejor en la toma.

- Si te tocara jurar en Diputados, ¿por qué lo harías… y quién sería tu padrino político ideal?

- Juro por la República, para que nadie me rete. Y de padrino llevaría a alguien neutro: un tipo que no sea trending topic por ninguna causa penal.

- ¿Diciembre viene zen o estamos todos jugando a la ruleta rusa institucional?

Zen no va a ser. En todo caso, un diciembre ‘mindfulness’: respirar hondo mientras vemos si explota o no algo en cadena nacional.

- La reforma laboral: ¿sale, no sale, o la están amasando para hacerla pasar con forma de budín navideño?

La están amasando, horneando y cortando en cuadraditos para que parezca más suave. Igual, cuando salga, va a quemar.

- Si Milei te diera 10 minutos, ¿qué le dirías… y qué callarías?

- Le digo que está bueno acelerar, pero que cada tanto mire por el espejo retrovisor. Y me callo lo obvio: que varios de los que lo aplauden hoy ya están tomando distancia para el Plan B.

- ¿Te llamó algún funcionario para pedirte que redactes proyectos… o solo para manguearte ideas?

- Me llaman para ‘consultarme’, que es la manera fina de manguear. Después el proyecto aparece con tres artículos menos y un título más largo.

- Para las vacaciones: ¿descanso real o simulacro con el celular en la mano por si explota todo?

- Simulacro total. El descanso real no existe para nadie que siga la política argentina: es como desconectar una bomba y dejarla latiendo.