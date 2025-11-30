Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 30 de noviembre + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, domingo 30 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.451,50.

Valor del CCL hoy, domingo 30 de noviembre El dólar CCL cotiza a $1.518,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en 4,6%.

Valor del dólar MEP hoy, domingo 30 de noviembre El dólar MEP opera a $1.474,82 y la brecha con el dólar oficial es de 1,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, domingo 30 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, domingo 30 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.508,03, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, domingo 30 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s91.107, según Binance.