El dólar mantiene la pax cambiaria y arranca diciembre con una leve baja









El tipo de cambio inicia diciembre sin sobresaltos, sostenido por compras del Tesoro y fuerte oferta de dólares, en un contexto de menor apetito por cobertura.

En diciembre, el dólar puede seguir estable.

El dólar oficial comienza diciembre con estabilidad. En el balance del último mes, el tipo de cambio mayorista avanzó apenas $6,5, lo que implicó una suba de solo 0,5%, muy por debajo del salto de casi 5% que había mostrado en octubre, en plena antesala electoral y con fuerte demanda de cobertura.

El lunes, el dólar mayorista abre a $1.449,5. De esta manera, la brecha contra el techo de la banda cambiaria está en torno al 4%, levemente por encima del 3,4% con el que había finalizado octubre. En la última semana de noviembre, el mayorista subió $26,5, por encima de los $22 de la semana anterior, mientras que en lo que va de 2025 acumula un alza del 40,7%.

Uno de los datos que reforzó la calma cambiaria de noviembre fue que el Tesoro volvió a comprar divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), aportando un sostén adicional a la dinámica oficial. Al mismo tiempo, el apetito por dolarización fue sensiblemente menor que el observado semanas atrás.

dolar blue Qué opina la city sobre cómo va a estar el dólar este mes Depositphotos El viernes la Comisión Nacional de Valores (CNV) introdujo una excepción al límite diario de $200 millones para operaciones con dólar CCL de no residentes, y de esta forma vuelve a permitir que los inversores reinviertan servicios de deuda en pesos mediante bonos del Tesoro.

"A nuestro entender, el Gobierno permitirá que los inversores utilicen los pesos estacionados en Euroclear, provenientes del pago de servicios de deuda en pesos (particularmente Bonte30s), para invertirlos en licitaciones primarias, permitiendo así operaciones de CCL sin límite utilizando los nuevos instrumentos, que deberán tener un vencimiento mínimo de 180 días al momento de la emisión", explicaron desde Max Capital.