Las acciones argentinas cierran la semana con mayoría de bajas: un papel se hunde 12% en Wall Street







Los activos argentinos en Wall Street operan a la baja en una jornada en que la bolsa porteña se mantiene cerrada por el día no laborable.

Los activos argentinos operan en rojo en los mercados internaiconales. Freepik

Las acciones argentinas retroceden y los bonos en dólares caen en el cierre de la semana en Wall Street, en una jornada donde la bolsa porteña permanece cerrada a partir del día no laborable con fines turísticos decretado por el Gobierno.

En Nueva York, los ADRS retroceden hasta un 1,8% liderados por Grupo Financiero Galicia, seguido por Telecom (-1%) y Loma Negra (-1%), que extiende sus pérdidas. A su vez, entre las acciones, Bioceres pierde un 4,3% y Globant se desploma 12% tras reportar su primera pérdida neta en más de una década.

El unicornio argentino especializado en ingeniería de software y tecnología de la información reportó su primera perdida trimestral desde 2013 y cotiza a u$s66,89 por acción. Fuentes del mercado aseguraron que el modelo de negocios del unicornio estaría enfrentando grandes cambios, pero que el activo debería corregir su caída en el corto plazo pese al impacto del último anuncio de resultados.

La plaza local permanece cerrada este viernes, luego de lo que fue el cierre a la baja del S&P Merval el pasado jueves, que acumuló un retroceso semanal del 4,9% y del 2,1% en su contraparte en dólares. Las acciones que más cayeron en la rueda anterior fueron Grupo Supervielle (-9,6%); Telecom (-8,4%); Metrogas (-7,4%); Edenor (-7%) y Grupo Financiero Galicia (-5,7%).

Bonos y riesgo país En cuanto a los bonos, los títulos de deuda argentinos en moneda extranjera operan con mayoría de caídas, liderados por el Bonar 2035 y el Bonar 2038, con un 0,8%. En el otro extremo, el Global 2046 avanza tímidamente un 0,1%.

El último dato del riesgo país (EMBI, elaborado por J.P. Morgan) del 14 de agosto mostró un valor de 712 puntos básicos y arrojó una caída del 0,14% con respecto al registro anterior.