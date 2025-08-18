Los ADRs rebotan hasta 4,8% tras una semana de fuertes caídas y los bonos en dólares operan con disparidad







Las acciones argentinas, que comenzaron la jornada en baja, se dan vuelta y suben este lunes, con el mercado enfocado en la evolución de las tasas de interés ante una nueva licitación del Tesoro.

Las acciones argentinas escalan hasta 4,8%. Depositphotos

Las acciones argentinas rebotan hasta 4,8% este lunes, mientras el mercado continúa atento a la evolución de las tasas de interés en el marco de una nueva licitación del Tesoro y mira de cerca la dinámica del dólar. Los bonos en dólares operan sin tendencia firme.

En ese marco el S&P Merval avanza 1,6% a 2.223.723,37 puntos básicos, mientras que medido en dólares escala 1,4%. En ese marco, las acciones líderes que más suben son Cresud (+3,9%), YPF (+3%), y Metrogas (+2,6%).

En cuanto a los ADRs, a contramano de la plaza local, registraron mayoría de subas de Edenor (+4,9%), Grupo Supervielle (+4,8%), Central Puerto (+3,8%) e YPF (+3,5%).

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezará una licitación de bonos de deuda fuera de programa. Tratará de reabsorber algo menos de $6 billones que quedaron afuera del llamado del miércoles pasado. El pasado miércoles, el Tesoro trató de renovar $15 billones, poniendo un límite a la cantidad de bonos que podían ser comprados de menos de un mes de duración. Pero el nivel de renovación fue mucho mas bajo que el esperado, de solo el 61%.

El jueves existió una reunión entre los bancos y el Gobierno para lograr un entendimiento técnico de los nuevos encajes que se fijaron para las entidades financieras. "Frente a esta situación donde los pesos escasean, el dólar retrocedió de manera fuerte y cerró la semana por debajo de $ 1.300 en su versión mayorista luego de intentar llegar al techo de la banda tan solo algunas ruedas atrás luego de la salida de las LEFIs", explicaron desde Bell Bursátil.

"También este contexto le pegó fuerte al Merval con duras caídas en el último día de negociación que fue el jueves. Esta jornada también fue la primera luego de conocerse los resultados de la licitación del miércoles, con resultados negativos para el Gobierno", revelaron desde el mismo informe. Esta semana los bancos Galicia y BBVA presentan balance entre miércoles y jueves. Bonos en dólares Los bonos en dólares operan esta jornada de forma mixta, asi los que más suben son: el Global 2029 (+0,7%), el Global 2035 y el Bonar 2035 (+0,4%), mientras que los que más caen son el Global 2046 (-0,4%) y el Bonar 2041 (-0,3%). El riesgo país cedió 24 unidades en la semana y cerró en 709 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.