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27 de julio 2026 - 08:48

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 27 de julio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista trepó este viernes a $1.497, mientras que el minorista subió a $1.520 en el Banco Nación y el blue bajó a $1.545 el pasado viernes. El riesgo país cerró en 437 puntos y las acciones cayeron hasta 4,4%.

La suba del petróleo y malos datos en Wall Street, elevó el riesgo internacional. Asimismo, el viernes comenzó a regir la nueva tanda de aranceles a más de 60 países, entre ellos Argentina, impuesta por el gobierno de Donald Trump.

Este lunes, el INDEC publica las Estadísticas de Turismo internacional correspondient a junio, hay un nuevo llamado a licitación del Tesoro y la Universidad Di Tella da a conocer el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG).

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 27 de julio

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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La agroindustria exportó casi u$s27.000 millones en el primer semestre y creció 17,3% interanual

El Consejo Agroindustrial Argentino destacó una mejora interanual en los envíos al exterior durante los primeros seis meses del año, impulsada principalmente por los complejos de girasol, carne y cuero vacuno y trigo.

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