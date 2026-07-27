Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 27 de julio

El dólar mayorista trepó este viernes a $1.497, mientras que el minorista subió a $1.520 en el Banco Nación y el blue bajó a $1.545 el pasado viernes. El riesgo país cerró en 437 puntos y las acciones cayeron hasta 4,4%.
La suba del petróleo y malos datos en Wall Street, elevó el riesgo internacional. Asimismo, el viernes comenzó a regir la nueva tanda de aranceles a más de 60 países, entre ellos Argentina, impuesta por el gobierno de Donald Trump.
Este lunes, el INDEC publica las Estadísticas de Turismo internacional correspondient a junio, hay un nuevo llamado a licitación del Tesoro y la Universidad Di Tella da a conocer el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG).