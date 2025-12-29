SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
29 de diciembre 2025 - 08:19

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 29 de diciembre

A cuánto operan los bonos y las acciones este lunes.&nbsp;

A cuánto operan los bonos y las acciones este lunes. 

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1,475,45 para la venta. El dólar blue, por su parte, cotiza a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Este lunes, los mercados financieros reaccionarán por primera vez a la aprobación del Presupuesto 2026 que sucedió el pasado viernes a última hora, mientras se enfoca en las compras de dólares del Tesoro.

Live Blog Post

El año (y la economía) cierran a toda orquesta, con rally de Papá Noel y ayuda de la Fed

Por José Siaba Serrate

La economía ruge con fiereza. La Bolsa festeja (y los bonos, luego del informe de inflación, no se quejan). Los problemas – los existenciales y los demás - pueden esperar hasta 2026. Ahora es el turno del rally de Papá Noel. Su trineo arribó puntual a Wall Street, después de dos años de ausencia. Los regalos están a la vista. Nuevos récords en las acciones y en los metales adornaron la Nochebuena. A la par, el presidente Trump estrenó una nueva regla para la política monetaria. “Quién esté en desacuerdo conmigo no podrá presidir nunca la FED”. A nadie le quita el sueño. De momento, la conduce Jerome Powell a su leal saber y entender. Seguro, su mandato expira en mayo, y la regla lo expulsará. Pero 2026 es el largo plazo. La principal preocupación, hoy, es saber si el índice S&P 500 se hará tiempo para cruzar el umbral de los 7 mil puntos antes de fin de año.

Leé la nota completa

Live Blog Post

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 29 de diciembre

El dólar oficial minorista cotiza a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1,475,45 para la venta. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubica en $1.452,50.

Leé la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias