Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 29 de diciembre

El año (y la economía) cierran a toda orquesta, con rally de Papá Noel y ayuda de la Fed

Por José Siaba Serrate

La economía ruge con fiereza. La Bolsa festeja (y los bonos, luego del informe de inflación, no se quejan). Los problemas – los existenciales y los demás - pueden esperar hasta 2026. Ahora es el turno del rally de Papá Noel. Su trineo arribó puntual a Wall Street, después de dos años de ausencia. Los regalos están a la vista. Nuevos récords en las acciones y en los metales adornaron la Nochebuena. A la par, el presidente Trump estrenó una nueva regla para la política monetaria. “Quién esté en desacuerdo conmigo no podrá presidir nunca la FED”. A nadie le quita el sueño. De momento, la conduce Jerome Powell a su leal saber y entender. Seguro, su mandato expira en mayo, y la regla lo expulsará. Pero 2026 es el largo plazo. La principal preocupación, hoy, es saber si el índice S&P 500 se hará tiempo para cruzar el umbral de los 7 mil puntos antes de fin de año.

