La city celebra el Presupuesto, pero ahora pone el foco en el pago de deuda de enero y el nuevo esquema cambiario

La aprobación del Presupuesto fortaleció la señal política del Gobierno y habilitó el acceso a financiamiento externo. Ahora, la city sigue de cerca el nuevo esquema cambiario, las compras de dólares del Tesoro y los vencimientos por u$s4.200 millones de enero.

Se espera una buena reacción de los mercados el lunes tras la aprobación del Presupuesto. Depositphotos

El Gobierno de Javier Milei cerró su segundo año de gestión con una victoria política y económica de fuerte importancia: la aprobación del Presupuesto 2026, el primero del Gobierno, que constituye una importante señal para los mercados. Esta semana serán días cargados en los mercados, aunque limitados por las fiestas. Sin embargo, este viernes comienza a operar oficialmente el nuevo esquema cambiario y monetario. El otro foco de atención de la city pasará por las compras de dólares que pueda realizar el Tesoro para afrontar los vencimientos de deuda.

Más allá de este punto, la sanción del Presupuesto es una noticia de relevancia porque cumplió con una premisa clave del Fondo Monetario Internacional (FMI): fortalecer la capacidad de consenso político, sin comprometer el superávit fiscal. Al mismo tiempo, con esta aprobación, el Ministerio de Economía quedó habilitado para avanzar con emisiones en dólares bajo legislación extranjera, en un contexto en el que el Gobierno requiere bajar el riesgo país aún más para lograr mejores tasas y rollear la deuda en moneda dura. A esto se suman las provincias, que también ayudaron al Gobierno a mostrar fortaleza en el plano político, convencidas de que el año que viene también deberán enfrentar compromisos en dólares en donde tendrán que acceder a mejores tasas.

No obstante, el camino legislativo que se abre de cara a 2026 no estará exento de tensiones. En la agenda inmediata aparecen proyectos sensibles como la reforma laboral —que incluye modificaciones impositivas—, los cambios en la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal, iniciativas que prometen generar resistencias en las cámaras.

Con este primer paso consolidado en el plano legislativo, la atención de la city ahora se traslada al frente financiero. El foco inmediato está puesto en los vencimientos por unos u$s4.200 millones que deberán afrontarse el próximo 9 de enero.

En busca de los dólares: cuánto acumuló el Tesoro para afrontar el pago de deuda De acuerdo a los datos oficiales del Banco Central, el Tesoro logró atesorar u$s247 millones en noviembre. En tanto los depósitos en dólares del Tesoro frente al próximo pago se encuentran en u$s1.836 millones, tras realizar compras la semana pasada. Adicionalmente, de acuerdo a BAVSA, "Economía posee un equivalente a u$s2.352 millones en depósitos en pesos en el BCRA, por lo que aún debería apelar a financiamiento o a depósitos en bancos comerciales para afrontar el vencimiento de enero. Esto sin dudas impide que, tras los primeros efectos de los anuncios del BCRA, la baja del riesgo país se haya extendido en el tiempo, pues en la última semana aumentó tan sólo 2 puntos hasta 575 puntos básicos, a la espera de definiciones".

Más allá de este punto, el mercado está convencido de que hay una posibilidad para afrontar los vencimientos y el equipo económico deberá resolverlo a contrarreloj: probablemente, el Tesoro continúe con las compras durante los días hábiles de mercado que le restan y luego recurra al REPO que estuvo negociando con los bancos internacionales. "El REPO ya nos asegura que podemos (pagar la deuda de enero). Pero estamos trabajando en otras alternativas de cara al futuro. Queremos que Wall Street sea una fuente de financiamiento marginal para Argentina (bonos soberanos al menos)", aseguró Caputo en sus redes sociales recientemente. Las bandas cambiarias y una buena del agro Como se mencionó al comienzo de la nota, el nuevo esquema modifica la dinámica de actualización de las bandas cambiarias. A partir de este viernes 2 de enero, el techo y el piso dejarán de ajustarse a un ritmo fijo del 1% mensual y pasarán a actualizarse mensualmente en función del último dato de inflación informado por el INDEC, con dos meses de rezago –de modo que el ajuste de enero tomará como referencia el IPC de noviembre–. El giro resulta relevante en un contexto en el que el tipo de cambio venía operando muy cerca del techo de la banda, restringiendo la capacidad del BCRA para intervenir y fortalecer las reservas netas que, de acuerdo con la definición del FMI, hoy se ubican en torno a los u$s15.000 millones negativos, según estimación del economista Federico Machado. Este cambio, permitirá al Gobierno avanzar en fortalecer las reservas del BCRA y ajustar el tipo de cambio para intentar reducir la fragilidad que mantiene el país en el frente externo. Más allá de este punto que será recién evaluado post año nuevo tras el breve debut del viernes, enero traerá una buena: las últimas proyecciones de la Bolsa de Comercio confirman un escenario favorable para la soja y un récord histórico en la producción de trigo. Pese a precios más débiles a nivel internacional, se augura una buena cosecha gruesa que sería clave para el Banco Central. G82rXmeWUAAaZEf De la mano de una cosecha de trigo récord, exportaciones robustas y elevada actividad en el eslabón agroindustrial, la actividad de la cadena agropecuaria marca niveles sin precedentes. Agenda económica de la semana Lunes INDEC publica el informe de Estadísticas de productos industriales (EPI) Martes INDEC publica el informe de Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del mes de noviembre.

Actas de la última reunión de la Reserva Federal. Este informe permitirá conocer el debate interno del banco central estadounidense en materia de tasas de interés. Miércoles Cierre adelantado de los mercados europeos por Año Nuevo

Solicitudes semanales de desempleo Estados Unidos. Jueves Mercados bursátiles cerrados por Año Nuevo.