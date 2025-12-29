El dólar blue subió con fuerza este viernes, y opera a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 29 de diciembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Mercados: el dólar se mantuvo estable en el Banco Nación, mientras las acciones y los bonos lograron cerrar en "verde"
-
Se recalentó el dólar blue: trepó casi $50 en la corta semana y alcanzó un máximo en más de dos meses
El billete paralelo aumentó $25 el viernes para alcanzar un máximo en más de dos meses. Así, acumuló en la corta semana por la Navidad un avance de $45, el más importante en los últimos tres meses.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 29 de diciembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubica en $1.452,50.
El dólar oficial minorista cotiza a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1,475,45 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 29 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.527 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 29 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.485,45 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 29 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 29 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.532,46, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 29 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.231, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario