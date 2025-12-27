Máxima de 35 grados en AMBA y alerta meteorológica por tormentas y vientos: cómo seguirá el clima en el resto del país + Seguir en









El AMBA encara una jornada de calor intenso. El SMN emitió alerta para 12 provincias por tormentas y vientos.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado soleado con nuevamente una máxima por encima de los 30 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y vientos para 12 provincias.





El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A su vez, se espera el avance de "un débil frente frío por el país" con "probables tormentas fuertes a severas de manera localizada", según el sitio especializado Meteored.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El sábado encara marcas entre los 23 y 35 grados, con una jornada parcialmente nublada. Para el domingo la máxima llegará a 32 hacia la tarde y el lunes el rango irá desde una mínima de 24 a nuevamente máxima de 35 hacia la noche. El organismo prevé estas temperaturas sin probabilidad de lluvias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MeteoredAR/status/2004858795722211427&partner=&hide_thread=false #PronósticodelTiempo

Avanza un débil frente frío por el país y deja a 13 provincias en alerta por probables tormentas fuertes a severas de manera localizada.



Más info https://t.co/I5jUyijQNO pic.twitter.com/v5CWYUeAaz — Meteored Argentina (@MeteoredAR) December 27, 2025 Alerta meteorológica por tormentas El SMN indicó alerta amarilla y naranja por tormentas. El primer caso aplica para Jujuy, Salta, centro de Catamarca, sur de La Rioja, norte de Córdoba, gran parte de Santa Fe, Santiago del Estero y Corrientes, con una acumulación estimada de entre 20 y 50 mm.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.





Por su lado, la señal naranja aplica para el centro salteño, Tucumán, sur de Catamarca, oeste de Santiago del Estero y norte de Entre Ríos. Allí la acumulación podría llegar a un rango entre 50 y 100 junto a ráfagas mayores a 90 km/h.



Por último, la alerta por vientos aplica para sur de Chubut y centro de Santa Cruz (amarilla, con velocidades entre 30 y 50 km/h) mientras el sur santacruceño espera vientos de señal naranja (con velocidades entre 40 y 65 km/h).

El sábado encara marcas entre los 23 y 35 grados, con una jornada parcialmente nublada en el AMBA. Mariano Fuchila