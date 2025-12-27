Máxima de 35 grados en AMBA y alerta meteorológica por tormentas y vientos: cómo seguirá el clima en el resto del país

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado soleado con nuevamente una máxima por encima de los 30 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y vientos para 12 provincias.
Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El sábado encara marcas entre los 23 y 35 grados, con una jornada parcialmente nublada. Para el domingo la máxima llegará a 32 hacia la tarde y el lunes el rango irá desde una mínima de 24 a nuevamente máxima de 35 hacia la noche. El organismo prevé estas temperaturas sin probabilidad de lluvias.
Alerta meteorológica por tormentas
El SMN indicó alerta amarilla y naranja por tormentas. El primer caso aplica para Jujuy, Salta, centro de Catamarca, sur de La Rioja, norte de Córdoba, gran parte de Santa Fe, Santiago del Estero y Corrientes, con una acumulación estimada de entre 20 y 50 mm.
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de alrededor de 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
