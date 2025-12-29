SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
29 de diciembre 2025 - 00:14

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 29 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

bcra banco central reservas dolar

El dólar oficial minorista cotiza a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1,475,45 para la venta.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 29 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubica en $1.452,50.

Informate más

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 29 de diciembre

El dólar blue cotiza a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, lunes 29 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.527 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 29 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.485,45 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 29 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 29 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.532,46, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 29 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.231, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias