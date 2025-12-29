Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 29 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1,475,45 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubica en $1.452,50.

El dólar blue cotiza a $1.510 para la compra y a $1.530 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.527 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1% .

El dólar MEP opera a $1.485,45 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3% .

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 29 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 29 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.532,46, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 29 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.231, según Binance.