Los ADRs trepan hasta 2,4% y los bonos soberanos avanzan tras la aprobación del Presupuesto 2026 + Seguir en









El mercado celebra la victoria del Gobierno en el Congreso y crece la expectativa por el nuevo régimen de bandas cambiarias.

Las acciones argentinas avanzan en el exterior.

Los ADRs trepan hasta 2,6% y los bonos en dólares lo hacen hasta 1,7% en las primeras operaciones de este lunes tras la reciente aprobación del Presupuesto 2026, el cual significó una victoria del Gobierno en el Congreso. En este contexto, el mercado espera que el riesgo país continúe su tendencia bajista, con el objetivo de perforar el umbral de los 500 puntos básicos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los títulos soberanos anotan subas de hasta el 1,7% de la mano del Bonar 2029; seguido por el Global 2035 (0,1%). El resto de los bonos alternan leves subas y bajas, destacando el retroceso del Global 2038 (-0,2%). En este contexto, el riesgo país se ubica en torno a los 580 puntos básicos.

En la recta final del año, el Gobierno sumó un nuevo respaldo político tras lograr la aprobación del Presupuesto en el Senado, el primero de la gestión de Javier Milei.

En este marco, la city seguirá de cerca las últimas dos ruedas bajo el esquema cambiario vigente, dado que a partir del viernes entrará en funcionamiento el nuevo régimen de bandas ajustadas por inflación, que redefinirá la dinámica del tipo de cambio.

ADRs y S&P Merval A nivel internacional, los ADRs marcan incrementos de hasta 2,4% en Wall Street, liderados por Banco BBVA, seguido por Central Puerto (+1,4%) y Grupo Supervielle (+1,3%).

En la plaza local, el S&P Merval trepa 1,4% en pesos a 3.157.267,31 puntos, mientras que medido en dólares lo hace 1,4% a 2.061,14 puntos. Los papeles cotizan con subas generalizadas de hasta el 2,4% encabezados por Grupo Supervielle; Banco BBVA (+2,2%); y Loma Negra (+1,9%). En contraste, Transener se hunde 3,9% en medio del avance del Gobierno en su intención por privatizar la empresa de transmisión de energía eléctrica.