El foco vuelve al dólar en las últimas dos ruedas del año y el mercado palpita el debut del nuevo esquema de bandas + Seguir en









El Central inicia una nueva etapa de acumulación de reservas con bandas del dólar atadas a la inflación, en busca de un tipo de cambio más alineado con las expectativas del mercado.

A cuánto opera el dólar este lunes 29 de diciembre. Depositphotos

A partir de este viernes, el BCRA pondrá en marcha una nueva fase de acumulación de reservas, apoyada en el crecimiento de la actividad y en el proceso de remonetización de la economía. El esquema busca avanzar hacia un objetivo cambiario más realista y alineado con las expectativas del mercado, mediante bandas de flotación del dólar más flexibles, ajustadas a la evolución de la inflación, con el objetivo de evitar un atraso del tipo de cambio que podría resultar perjudicial para el desempeño económico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese marco, la autoridad monetaria remarcó que sus esfuerzos estarán orientados a lograr la convergencia de la inflación doméstica con la inflación internacional. “El avance en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos y la validación de la solidez del programa económico frente a la incertidumbre política asociada a las elecciones de medio término amplían el horizonte de planificación y crean condiciones favorables para el crecimiento, la remonetización y la acumulación de reservas internacionales”, señaló el organismo que conduce Santiago Bausili.

En ese contexto, el tipo de cambio comenzó a subir en las últimas jornadas ajustándose al nuevo valor del dólar en donde el techo de la banda se ubicará en torno a los $1.564. Este lunes 29 de diciembre, el dólar blue se ubica por encima de todos los valores del mercado a $1.530, mientras que el MEP se ubica en $1.486 y el oficial a $1.475.

Desde el 1° de enero, el piso y el techo de la banda de flotación cambiaria comenzarán a ajustarse mensualmente según el último dato de inflación informado por el INDEC. Dado el calendario del organismo estadístico, durante enero de 2026 las bandas se ampliarán un 1,6%, en función de la inflación de noviembre conocida el 11 de diciembre.

dolar pesos inflacion Qué dólar e inflación proyecta el mercado para 2026 Proyecciones de inflación y tipo de cambio El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina proyectó una inflación acumulada de 11,1% para el semestre diciembre-mayo. Bajo el esquema de bandas indexadas a la inflación, el techo cambiario debería ubicarse en torno a los $1.732,49 hacia fines de julio de 2026 —por el rezago del IPC—, unos $44,49 o 2,6% por encima de los $1.688 que marcan los contratos de dólar futuro para ese mes.

Asimismo, el REM estimó una mediana de $1.577 para el tipo de cambio oficial a fines de mayo de 2026, frente a un techo proyectado de $1.663,86 para ese mismo período, consistente con la inflación esperada. El diseño de las bandas sugiere que el tipo de cambio oficial podría subir en 2026 por encima de la inflación. Si el Gobierno logra desacelerar el IPC, la indexación de la banda superior —basada en la inflación con dos meses de rezago— tendería a ubicarse por encima de la inflación corriente. Un fenómeno similar ya se observó en 2025, cuando el dólar avanzó cerca de 40% frente a una inflación acumulada de alrededor del 30% interanual. Desde el mercado interpretan este esquema como una señal de que el Gobierno busca evitar una apreciación artificial del peso. En la práctica, el comportamiento del dólar debería responder a la oferta y la demanda dentro de las bandas, lo que permitiría alcanzar un tipo de cambio de equilibrio más saludable para la actividad económica.

Temas Dólar

BCRA