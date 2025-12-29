SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

29 de diciembre 2025 - 08:12

ARCA aplica cambios para la importación de mercaderías personales y compras en el exterior: cómo es el nuevo régimen aduanero

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el procedimiento para personas humanas, incorporó un formulario digital interactivo y unificó la operatoria dentro del sistema aduanero simplificado.

La modificación apunta a facilitar la entrada al país de mercaderías sin finalidad comercial, reduciendo la burocracia y promoviendo procesos más ágiles.

La medida fue dispuesta a través de la Resolución General 5805/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y modifica el procedimiento establecido originalmente por la Resolución General 3.172.

Procedimiento simplificado y uso del sistema Malvina

Según la nueva normativa, la importación personal de mercaderías nuevas o usadas deberá formalizarse mediante el procedimiento simplificado previsto en la Resolución General 3.628, con registro en el Módulo Declaración Detallada del Sistema Informático Malvina (SIM) y utilización de los códigos aduaneros correspondientes.

La resolución aclara que podrán ingresar al país bienes destinados al uso o consumo del destinatario, siempre que por su cantidad, calidad, variedad o valor no permitan presumir una finalidad comercial o industrial.

La normativa establece que estas operaciones estarán sujetas al pago de derechos y demás gravámenes del régimen general de importación.

Pago de tributos y controles aduaneros

La normativa establece que estas operaciones estarán sujetas al pago de derechos y demás gravámenes del régimen general de importación, y que el valor en aduana será determinado al momento de la verificación de los efectos ingresados.

Asimismo, las importaciones deberán cumplir con las prohibiciones económicas y no económicas vigentes, y quedarán alcanzadas por la intervención de terceros organismos, cuando corresponda.

Formulario digital y delegación de facultades

En los casos en que por cuestiones operativas no sea posible realizar el registro mediante el sistema simplificado, la importación deberá formalizarse a través del formulario “Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial” (OM-2153-A), que fue transformado en un formato digital e interactivo.

Este formulario estará disponible en la sección “Formularios” y en el micrositio “Viajeros” del sitio web de la agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Además, la resolución delegó en la dirección general de Aduanas la facultad de realizar las adecuaciones necesarias a los requisitos formales del procedimiento, con el fin de garantizar el debido control aduanero y la correcta aplicación de prohibiciones.

La norma, firmada por el director ejecutivo de Arca, Andrés Edgardo Vázquez, entró en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, y forma parte del plan del organismo para agilizar y unificar la gestión de operaciones aduaneras, promoviendo la digitalización de trámites y una mayor fluidez en la operatoria para los usuarios.

