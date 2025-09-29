SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
29 de septiembre 2025 - 10:51

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 29 de septiembre

dolar blue vivo inversiones mercados bonos
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial arranca el lunes cotizando en $1.326, valor del viernes, presionado a la baja tanto por los mayores ingresos del agro, que ya completó el cupo de retenciones cero por u$s7.000 millones en tan solo tres días, como por el espaldarazo que le otorgó el gobierno de EEUU.

Paralelamente, el CCL y el MEP se dispararon hasta un 5% luego de que el Banco Central (BCRA) anunciara nuevas restricciones para los dólares financieros. De esta manera, ambos cotizan en $1.470 y $1.431 respectivamente. En Wall Street, los ADRs y los bonos reaccionaron negativamente a la medida, que se anunció en medio de la rueda, y cerraron con bajas de más del 7%.

A partir de este lunes, bancos y Alycs aplicarán las nuevas restricciones a la compra de dólares, lo que podría impulsar un incremento en la brecha cambiaria.

Dólar: se espera una rueda de fuerte liquidación y preocupa la presión sobre la brecha tras las restricciones

El mercado cambiario se prepara para la apertura de este lunes 29 de septiembre con una marcada expectativa, luego de una semana definida por las medidas del equipo económico de Luis Caputo para frenar un "rulo" realizado entre el dólar oficial y el dólar financiero. La reimposición de las restricciones cruzadas, el efecto sobre el precio de los tipos de cambio y las fuertes compras de divisas por parte del Tesoro, son dos de los temas que seguirán en la agenda de los operadores.

¿Javier Milei tiene que dejar de ser Milei para ganar las elecciones?

Por Liliana Franco

El pedido de Estados Unidos fue claro: gobernabilidad. Para ello se necesitan alianzas y consensos. El Presidente tendrá que aceptar negociar con la “casta”, moderar su lenguaje y tender a un mensaje conciliador.

Nueva restricción al dólar: qué se puede hacer y qué no tras los anuncios del Gobierno

La nueva Comunicación “A” 8336 obliga a personas y empresas a esperar tres meses para operar dólar MEP o CCL si acceden al dólar oficial, y viceversa. El objetivo es frenar el “rulo” cambiario. Tras el anuncio, el CCL saltó $92 y la brecha superó el 7%.

Por el apretón monetario, cayó casi 40% la compra de dólar ahorro en agosto

Las compras de personas humanas cayeron a u$s3.450 millones mientras que creció la cantidad de individuos que vendieron billete. Al mismo tiempo, los corporativos canalizaron la demanda.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 29 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.326.

