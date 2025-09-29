Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 29 de septiembre

Live Blog Post

Dólar: se espera una rueda de fuerte liquidación y preocupa la presión sobre la brecha tras las restricciones

El mercado cambiario se prepara para la apertura de este lunes 29 de septiembre con una marcada expectativa, luego de una semana definida por las medidas del equipo económico de Luis Caputo para frenar un "rulo" realizado entre el dólar oficial y el dólar financiero. La reimposición de las restricciones cruzadas, el efecto sobre el precio de los tipos de cambio y las fuertes compras de divisas por parte del Tesoro, son dos de los temas que seguirán en la agenda de los operadores.