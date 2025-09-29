Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 29 de septiembre

El dólar oficial arranca el lunes cotizando en $1.326, valor del viernes, presionado a la baja tanto por los mayores ingresos del agro, que ya completó el cupo de retenciones cero por u$s7.000 millones en tan solo tres días, como por el espaldarazo que le otorgó el gobierno de EEUU.
Los bonos operan mixtos y los ADRs repuntan tras las restricciones cambiarias
Luego de la restricción para arbitrar los dólares financieros y el oficial, el foco del mercado se mantiene sobre la acumulación de reservas en momentos de fuerte liquidación del agro tras las retenciones cero.
Dejá tu comentario