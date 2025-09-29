Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 29 de septiembre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue opera a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 8%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 29 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.326.

Valor del MEP hoy, lunes 29 de septiembre El dólar MEP opera a $1.433,53 y la brecha con el dólar oficial es de 8%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 29 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) trepa a $1.472,51 y la brecha con el dólar oficial es de 10,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 29 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.755.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 29 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.396,67, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 29 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.743, según Binance.