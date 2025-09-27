Ola de calor inusual hasta fin de año: el SMN anticipó temperaturas elevadas en la mayor parte del país

Según informó, desde octubre hasta diciembre el clima será más caluroso de lo habitual. También analizó el comportamiento de las lluvias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su informe climático trimestral y advirtió que desde octubre hasta diciembre gran parte de la Argentina experimentará valores térmicos superiores a los normales , con pocas excepciones regionales.

El reporte señaló que el noroeste argentino será la única zona donde las marcas se mantendrán dentro de los parámetros históricos . Esto incluye a La Rioja, Catamarca, Tucumán, centro-este de Salta y Jujuy . En el resto del territorio, aunque con distintos matices, el calor se ubicará por encima de lo esperado.

La provincia con mayores probabilidades de registrar temperaturas extremas será Córdoba , con un 55% de chances de superar los valores históricos . Desde allí, la onda calórica se expandirá hacia Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza, sur de San Juan y Entre Ríos , donde la probabilidad de calor anómalo alcanza el 50% .

El noreste y la Patagonia también presentarán un escenario cálido, aunque con algo menos de intensidad: el informe les asigna un 45% de probabilidades de que los valores se ubiquen por encima de lo normal.

Según el organismo, tras una primavera que comenzó con jornadas frescas, se espera un giro significativo en las condiciones meteorológicas , que podría prolongarse hasta el verano.

Temperatura octubre a diciembre SMN Desde octubre a diciembre hará más clor de lo habitual. Archivo

El panorama de las lluvias

El estudio trimestral no solo analizó temperaturas. También proyectó el comportamiento de las lluvias, un factor clave para evaluar la próxima temporada de dengue, ya que la combinación entre calor y humedad favorece la reproducción del mosquito Aedes aegypti.

En este sentido, el SMN remarcó que las precipitaciones permanecerán dentro de los valores habituales en casi todo el país hasta diciembre. La excepción será el noroeste argentino, donde se esperan lluvias superiores al promedio histórico, con un 50% de probabilidad de que se intensifiquen.

En contraste, algunas zonas como la Mesopotamia y el oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut mostrarán un déficit hídrico, ya que allí las lluvias podrían ser más escasas que lo habitual.

El organismo adelantó que recién en un mes publicará el informe correspondiente a enero, pleno verano. Sin embargo, de continuar la tendencia observada hasta ahora, la curva de temperaturas seguiría ubicada por encima de la normalidad, consolidando un escenario de calor persistente para el inicio de 2026.

Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA

Tras el anuncio de la vuelta de la ciclogénesis, el clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un sábado pasado por agua con mínima de 15 grados. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por lluvias, tormentas y vientos para 14 provincias.

Este sábado, tras lluvias durante la madrugada, espera el avance de tormentas por la mañana y ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros horarios. Se prevé una mínima de 15° y una máxima de 18°.

Para el domingo se espera un cielo algo nublado a despejado, con aire ingresando desde el Oeste y con registros primaverales: la mínima será de 11 y la máxima de 22.

Desde el lunes 29 de septiembre, y al menos hasta el viernes 3 de octubre, se espera cierta estabilidad con un cielo parcial a algo nublado y marcas entre los 10 y 23 grados.