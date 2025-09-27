Ya es oficial: el Gobierno anunció un nuevo feriado para octubre 2025 y falta muy poco







Llega un fin de semana largo ideal para viajar, descansar o aprovechar promociones especiales.

Anuncio oficial del nuevo feriado: el 10 de octubre se suma al calendario como día no laborable en todo el país.

El calendario nacional suma un nuevo feriado para octubre y eso no es poca cosa. Un respiro inesperado en medio del segundo semestre puede convertirse en el impulso perfecto para una escapada, un encuentro familiar o simplemente para bajar un cambio antes del último tramo del año.

El viernes 10 de octubre se agrega como día no laborable, generando un fin de semana largo que impacta de lleno en el turismo interno, la gastronomía y los servicios. La decisión oficial busca mover la aguja del consumo y, de paso, regalarle a millones un descanso bien ubicado.

Por qué es feriado el 10 de octubre de 2025 La clave está en el Día de la Raza (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), una fecha cargada de historia y controversia. El Gobierno movió su conmemoración del domingo 12 al viernes 10 de octubre con un objetivo claro: convertirlo en un feriado puente que dinamice la economía local, especialmente en destinos turísticos.

Esta medida se oficializó a través de la Resolución 139/2025, publicada por la Jefatura de Gabinete. No es solo una cuestión de calendario: responde a una estrategia concreta para activar el turismo interno y generar ingresos en sectores golpeados por la recesión. Comercios, hoteles y restaurantes ya toman nota.

El Día de la Raza recuerda el arribo de Colón a América en 1492 y fue resignificado en distintos países. En Argentina, se utiliza como excusa para reforzar los vínculos con Iberoamérica y reflexionar sobre la historia compartida. Esta vez, también servirá como excusa perfecta para armar valijas y disfrutar un merecido descanso. Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

