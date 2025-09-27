El calendario nacional suma un nuevo feriado para octubre y eso no es poca cosa. Un respiro inesperado en medio del segundo semestre puede convertirse en el impulso perfecto para una escapada, un encuentro familiar o simplemente para bajar un cambio antes del último tramo del año.
Ya es oficial: el Gobierno anunció un nuevo feriado para octubre 2025 y falta muy poco
Llega un fin de semana largo ideal para viajar, descansar o aprovechar promociones especiales.
El viernes 10 de octubre se agrega como día no laborable, generando un fin de semana largo que impacta de lleno en el turismo interno, la gastronomía y los servicios. La decisión oficial busca mover la aguja del consumo y, de paso, regalarle a millones un descanso bien ubicado.
Por qué es feriado el 10 de octubre de 2025
La clave está en el Día de la Raza (Día del Respeto a la Diversidad Cultural), una fecha cargada de historia y controversia. El Gobierno movió su conmemoración del domingo 12 al viernes 10 de octubre con un objetivo claro: convertirlo en un feriado puente que dinamice la economía local, especialmente en destinos turísticos.
Esta medida se oficializó a través de la Resolución 139/2025, publicada por la Jefatura de Gabinete. No es solo una cuestión de calendario: responde a una estrategia concreta para activar el turismo interno y generar ingresos en sectores golpeados por la recesión. Comercios, hoteles y restaurantes ya toman nota.
El Día de la Raza recuerda el arribo de Colón a América en 1492 y fue resignificado en distintos países. En Argentina, se utiliza como excusa para reforzar los vínculos con Iberoamérica y reflexionar sobre la historia compartida. Esta vez, también servirá como excusa perfecta para armar valijas y disfrutar un merecido descanso.
Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
